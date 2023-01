Hij moet de duurste uitgaande transfer ooit in België: City en Napoli azen op El Khannouss

RACING GENKBilal El Khannouss is hot. Manchester City en Napoli zijn momenteel de clubs die de 18-jarige spelmaker van RC Genk het meest nadrukkelijk volgen, maar de leider wil zijn goudhaantje nog minimaal anderhalf jaar in Limburg houden. Daarna wil de club van hem de duurste uitgaande transfer ooit in België maken. “Wij willen Bilal nog beter maken en klaarstomen voor de Europese top.”