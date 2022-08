Heynen trapt Genk met twee goals naar 12 op 15 en naar leiding naast Antwerp

Voorafgaand waarschuwde Dominik Thalhammer voor de blitzstart van RC Genk. De Cercle-trainer wees erop dat de Limburgers tien van hun dertien goals in de eerste helft hadden gescoord, maar zag dat zijn ploeg het beste aan de partij begon.

Zo was er in de openingsfase een fase waarin Vandevoordt doorgleed op Ueda toen de bal al was weggewerkt. Toch omstreden, al greep scheidsrechter Van Damme niet in en ook de VAR vond dat niet nodig.

Genk was gewaarschuwd en nam de match in handen. Vooral op hoekschop was het gevaarlijk: Cuesta kreeg twee goeie kopkansen en Muñoz zag de openingsgoal afgekeurd wegens buitenspel. Racing surfte op het ritme van El Khannouss en Trésor, die Decostere zeker in de eerste helft alle kleuren van de regenboog liet zien. Met name een aanval waarin zowel Hrosovsky als Németh de bal achter het steunbeen speelden was prachtig om te zien. En toch zou Genk met een voorsprong de rust ingaan. Trésor lanceerde Arteaga, de Mexicaan vond het hoofd van Heynen en die knikte raak.

Volledig scherm © BELGA

Meteen na rust incasseerde Racing een opdoffer. Invaller Denkey won het luchtduel van McKenzie waarna Deman raak trof: 1-1. De thuisploeg wilde meteen orde op zaken stellen. Paintsil toonde zich tot twee keer toe genadig voor Cercle. Iets voor het uur was het toch raak. Muñoz werd in de zestien neergehaald door Torres en de bal ging na een VAR-interventie op de stip. Heynen zette de elfmeter feilloos om en scoorde zo al zijn vierde treffer van het seizoen.

Vrancken bracht in de laatste twintig minuten Onuachu en de Argentijnse miljoenenaankoop Castro. Samatta volgde later, tot groot jolijt van het thuispubliek. Gouden Schoen Onuachu, die het aan ritme ontbreekt, was nog het dichtste bij de 3-1. Die bleef uit, maar de 12 op 12 voor KRC kwam niet meer in gevaar. Genk komt samen met Antwerp aan kop, Cercle moet zich herpakken na een 4 op 15.

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA

