Heynen trapt Genk met twee goals naar 12 op 15 en naar leiding naast Antwerp, Vrancken: “Totaal niet bezig met leidersplaats”

Wouter Vrancken: “Totaal niet bezig met leidersplaats”

Wouter Vrancken zag dat zijn ploeg de eerste tien minuten even op ritme moest komen. “Cercle Brugge is een lastige tegenstander”, legde de Genk-trainer uit. “Ik heb nog geen enkele ploeg daar sprankelend voetbal tegen zien spelen. Ik ben trots dat mijn jongens niet zijn meegegaan in hun spel, want dat is altijd het gevaar in zulke matchen. Maar we hebben het voetballend opgelost, al hadden we misschien meer moeten scoren.”

Genk komt na een 12 op 12 mee met Antwerp op kop. “Ik ben totaal nog niet bezig met de leidersplaats”, zei Vrancken. “Ik wil dat we iedere match blijven vlammen. Binnen de groep merk ik ook dat niemand bezig is met hoe hoog we staan, wel met wat ze op het veld moeten doen. Dat we de nul nog niet hebben kunnen houden? Zolang we winnen, baart me dat niet al te veel zorgen. Vandaag was een wedstrijd waarin we het hadden kunnen doen, maar er kwam ook wat ongeluk bij de tegengoal kijken: McKenzie viel en kwam niet meer recht, je kwam tegen een overtal en Deman schiet hem goed binnen. Het was een serieuze uppercut, toch was de reactie goed. Dat stemt me tevreden.”