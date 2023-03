Heynen “teleurgesteld” na niet-selectie: “Uiteraard had ik erop gehoopt”

“Een gebrek aan respect”, noemde Genks ‘Head of Football’ Dimitri de Condé over de niet-selectie van zijn spelers Bryan Heynen en Mike Trésor voor de Rode Duivels. Na de wedstrijd van de Limburgers op het veld van Cercle kreeg aanvoerder Heynen uiteraard een vraag over het thema voor de voeten geworpen door rechtenhouder Eleven. “Het was een frustrerende dag: geen oproeping en punten laten liggen. Ik kan het plaatsen, maar er is wel teleurstelling. Ik had er uiteraard op gehoopt. Er wordt gezegd dat het voordelig is om in een topcompetitie te spelen, maar België heeft drie ploegen in de kwartfinales van de Europese competities. Een reden om te vertrekken? Nee.”

“We speelden een heel zwakke eerste helft", maakte Heynen de analyse van de match. “We kwamen altijd te laat in de duels en waren niet stevig genoeg - zo kwamen zij helemaal in hun spel. Als we de eerste helft hadden gespeeld zoals de tweede, waren we hier volgens mij veel beter weggekomen. We hadden vandaag onze dag niet, ook op technisch vlak. Normaal maken we daarmee het verschil, maar de ballen kwamen net niet goed aan en we misten controles op belangrijke momenten. Maar we moeten gewoon doorgaan, want het is nog even hé. Geen idee waar het aan lag.”