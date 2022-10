Het wordt bloedstollend (toch volgens de cijfers): titelgladiatoren van vorig seizoen houden sportief weer gelijke tred

Union versus Club Brugge, alias David versus Goliath. Gaat dat beeld wel nog op voor de komende clash tussen de twee clubs die vorig seizoen de titelstrijd zo spannend maakten? Deels wel, want het financiële verschil in middelen blijft huizenhoog. Een budget van 20 miljoen versus 70 miljoen euro, dat zegt genoeg. Of Club dat deze zomer een kleine 50 miljoen euro aan transfers spendeerde, liefst 21 (!) keer meer dan Union.

Maar sportief lopen beide clubs ook dit seizoen weer parallel. Los van de fiere leidersplek in hun Europese groep, staan beide clubs in België na 13 speeldagen broederlijk naast elkaar: gedeeld derde met 28 punten, ook het doelpuntensaldo ligt in elkaars buurt. De topschutters, Vanzeir voor Union en Jutglà voor Club, troffen elk al zes keer raak in de competitie.

Volledig scherm © Photo News

Club staat weinig verrassend in de top 4, al kende de basisploeg wel een serieuze make-over. Dat Union zich lijkt te nestelen bij de beste vier viel minder te verwachten. Union ving het vertrek van sterkhouders Undav en Nielsen erg goed op en heeft vooral in de aanval een breder palet sterke spelers. Het vormpeil van Union met vijf zeges op rij in België en goéd voetbal overtreft momenteel zelfs Club – 9 punten uit de jongste 5 duels

Klaar voor een bloedstollende strijd? Want ook de gedetailleerde fysieke cijfers geven aan dat Union niet moet onderdoen voor Club. En nog opvallend: Union voetbalt dit seizoen dominanter met gemiddeld meer balbezit: van 48% naar 52,5%.

Natuurlijk aast Union op wraak na magere oogst in de vier onderlinge duels tegen Club (1 op 12) vorig seizoen en de dramatische ontknoping in de titelplay-offs. Nu wil Union zich dubbelplooien om die ‘vloek’ te keren: spanning verzekerd dus bij de eerste van wellicht weer vier onderlinge clashes.

Volledig scherm © Photo News