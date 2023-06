“Het was mijn laatste kans”: hoe Martínez als bondscoach probeerde om toptalenten Lavia en Stroeykens te overtuigen bij Anderlecht te blijven

KIJK. Dit zei Roberto Martínez over Roméo Lavia voor het WK in Qatar

Juni 2020. ‘16-jarig supertalent van Anderlecht op weg naar Manchester City’, schrijft ‘Het Laatste Nieuws’. Op Neerpede zitten ze met de handen in het haar. Roméo Lavia moest één van de speerpunten worden in het plan ‘RSCA 20-25' van Vincent Kompany en Wouter Vandenhaute. Het is Pep Guardiola himself die Lavia een jaar eerder aan het werk gezien heeft op de KDB Cup in Drongen.

Op verzoek van Kindermans

Lavia is niet het enige talent dat dan twijfelt over een toekomst bij paars-wit. Ook Mario Stroeykens denkt aan een vertrek. De gerenommeerde sportwebsite ‘The Athletic’ gaat in een van z’n artikels dieper in op het verhaal van Lavia en Guardiola. In een zeer opvallende passage wordt ook de rol van toenmalig bondscoach Roberto Martínez belicht. Op vraag van hoofd jeugdopleidingen bij RSCA Jean Kindermans probeerde Martínez zowel Lavia als Stroeykens te overtuigen om langer bij Anderlecht te blijven. Een bondscoach die fungeert als bemiddelaar tussen speler en club, het klinkt vreemd in de oren. Hij was wat verlegen en ik had moeite om tot hem door te dringen, vertelt Kindermans over Lavia aan ‘The Athletic’. Daarom is hij ook een speciale kerel. Er waren dat jaar twee spelers die gewild waren door andere ploegen: Roméo Lavia en Mario Stroeykens. Vincent Kompany en zijn assistent Craig Bellamy hadden met Lavia gepraat en geprobeerd om hem te overtuigen om bij Anderlecht te blijven. Nadien heb ik aan de Belgische bondscoach Roberto Martínez gevraagd om met hem te praten. Dat was mijn laatste kans, zegt Kindermans.

Volledig scherm Mario Stroeykens. © Photo News

Martínez ging in op het verzoek van Kindermans en zat niet alleen samen met Lavia en zijn ouders, maar óók met Mario Stroeykens en diens papa. Martínez sprak eerst met Stroeykens, vervolgt Kindermans. Na dat gesprek had ik het gevoel dat Stroeykens wel bij ons zou blijven en een paar weken later - in december 2020 tekende ‘Super Mario’ bij tot 2023 - ondertekende hij ook effectief een nieuw contract. Nadien ben ik samen met Lavia binnengegaan en daar had ik een veel minder goed gevoel bij.

Begaan met toekomstplannen

Lavia tekende geen nieuw contract bij Anderlecht en zette de stap naar Manchester City. Hij werd afgelopen seizoen aan Southampton verkocht en degradeerde uit de Premier League. Op 28 maart vierde Lavia wel zijn debuut voor de Rode Duivels onder de nieuwe bondscoach Domenico Tedesco. Martínez was altijd zeer fel begaan met de toekomstplannen van zijn Rode Duivels. Zo was het ook onze Spaanse bondscoach die de entourage van Leandro Trossard destijds in contact bracht met Brighton.

Volledig scherm Roméo Lavia aan het werk bij de Rode Duivels. © Photo News