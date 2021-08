Het supertalent met een handleiding: Antwerp-target Pierre Dwomoh voorgesteld

Belgisch voetbal AA Gent vist achter het net: Thomas Henry naar Venezia

21 augustus Géén Thomas Henry (26) in de wedstrijdkern van OHL voor de wedstrijd tegen Eupen. De Franse spits kreeg van OHL de toestemming om een transfer naar het Italiaanse Venezia af te ronden. Henry zit momenteel in Noord-Italië om tot een overeenkomst te komen met de club die net naar de Serie A gepromoveerd is. Op clubniveau is er een akkoord over een transferbedrag van 6 miljoen euro.