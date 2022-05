Het sprookje van Lierse, exact 25 jaar geleden laatste ‘kleine’ kampioen: “Met enige zin voor overdrijving, wij werden kampioen aan de toog”

David die reus Goliath het leven zuur maakt. De underdog die boven zichzelf uitstijgt om de favoriet een hak te zetten. Het levert, ook in het voetbal, vaak de spannendste verhaallijnen en meest onvergetelijke anekdotes op. In de komende maand reconstrueren we in de reeks ‘Het sprookje van...’ enkele van de mooiste Belgische voetbalsprookjes die de ‘kleine’ clubs in de jongste 25 jaar hebben geschreven. Een wekelijkse brok nostalgie om bij weg te dromen.