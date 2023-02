Het schrijnende verhaal achter Unionparel Simon Adingra, als kind opgelicht en aan zijn lot overgelaten in Benin: “Ik waste borden in resto’s om te overleven”

De 21-jarige Simon Adingra is een attractie bij Union. Maar achter zijn parcours naar de top schuilt een tragisch verhaal. Als twaalfjarig kind werd hij opgelicht om zijn voetbaldroom in Benin waar te maken, maar Adingra werd er aan zijn lot overgelaten. Voor het eerst spreekt hij over die zware tijd.

Zijn roots liggen in Ivoorkust: Simon Adingra is een van de duizenden kinderen die in een wijk van de grootstad Abidjan graag voetbalt. “In het begin speelde ik als kleine jongen gewoon op de straat. We spiegelden ons aan toppers als Didier Drogba. We zagen hen als ‘grote broers’. We wilden zijn zoals zij. Ik kende iemand die al in een voetbalcentrum in de buurt trainde. Hij zei me: ‘Je speelt goed, het is beter dat je daar ook traint.’ Hij nam me mee naar het centrum. Dat lag naast de school. Ik kon er twee keer per week op woensdag en zaterdag trainen.”

Het talent van Adingra sprong in het oog. Hij was 12 jaar oud toen een voetbalopleider bij zijn ouders langskwam met een voorstel. “In feite is het verhaal dramatisch”, zegt Adingra. “Ik vertel dit voor het eerst. De coach zei dat hij een academie in Benin kende die jonge talenten zocht. Mijn vader is inmiddels overleden, maar indertijd wou hij dat ik ging voetballen - en ik ook. Mijn vader heeft het aanbod aanvaard, al moest hij 300 euro betalen. We vertrokken met tien jongens naar Benin. Daar aangekomen bleek er niets waar. Er was geen academie. De persoon had alles verzonnen. Hij had een huis gehuurd, maar ging lopen met het geld. We bleven alleen achter.”

De jonge vrienden stonden voor een dilemma. Adingra: “De ouderlijke situatie in Afrika is complex. Ofwel zouden we terugkeren naar Ivoorkust, ons land. Ofwel zouden we een tijdje blijven. We besloten om het twee maanden te bekijken wat er zou gebeuren. Maar we hadden niets om te eten. We waren verplicht om bij te klussen in restaurants. We wasten borden af. De baas gaf ons dan tien euro. Zo hebben we uiteindelijk twee jaar geleefd.”

Een toevallige ontmoeting met een Ivoriaan zou de penibele situatie van Adingra doen keren: “Hij had ons (Ivoriaans, red) accent herkend en vroeg wat we deden. We vertelden hem ons verhaal. Hij kwam kijken hoe we woonden en zei dat het niet mogelijk was om zo te leven. Hij vond een ander huis voor ons en had het idee om zelf een kleine voetbalacademie te starten. Met onze ploeg namen we deel aan toernooien in Benin.”

Het team schreef zich ook in voor een toernooi in Accra, de hoofdstad van Ghana. Plots raakte alles in een stroomversnelling voor de toen 16-jarige Adingra. “Op het toernooi waren scouts van de Right To Dream Academy in Ghana. Ze hebben mij toen benaderd of ik bij hen wou testen. We speelden met onze ploeg tegen een team van de academie. Ik mocht twee weken bij hen blijven. Ze vroegen me om bij hen te spelen.”

Een andere wereld ging open voor Adingra. De Right To Dream Academy geniet een goede reputatie als opleidingsinstituut. Ze is eind jaren opgericht door Tom Vernon, exhoofdscout van Manchester United, en zoekt de beste talenten over heel West-Afrika. In Europa werkt de academie samen met het Deense Nordsjaelland, waar Adingra op zijn 18de zou belanden.

Volledig scherm Simon Adingra voelt zich nu goed in zijn sas bij Union. © Gregory Van Gansen / Photo News

“Alles verliep heel professioneel en georganiseerd in Ghana”, aldus Adingra. “De academie had gediplomeerde coaches, gespecialiseerde opleiders, artsen, etc. ‘s Ochtends konden we ons wassen, we baden en ontbeten samen. We gingen naar school en daarna naar de training. Er speelden andere Ivorianen, wat de integratie voor mij makkelijker maakte. In het begin sprak ik geen Engels... Ik bleef er twee jaar. Ik leerde er ook Kamaldeen Sulemana (ex-Rennes en nu bij Southampton) en Mohammed Kudus van Ajax kennen.”

Met ‘Right To Dream’ maakte Adingra zijn eerste intercontinentale reizen buiten Afrika. “Het systeem op de academie was om drie maanden in Denemarken te spelen en dan voor drie maanden terug te komen naar Ghana. Toen ik definitief naar Nordsjaelland overstapte, had ik al toernooien gespeeld in Zweden en Japan.”

Nordsjaelland zou voor Adingra opnieuw een belangrijke springplank blijken. Brighton had deze zomer liefst 8 miljoen euro over om het grote talent te binden en meteen te verhuren aan zusterclub Union Sint-Gillis. Maar niet dat het prille begin bij Nordsjaelland over rozen liep. “Ik kwam oorspronkelijk bij de U19's. De kou beet zo hard dat mijn voeten verkrampten. Na zes maanden promoveerde ik naar het eerste team. Maar op mijn eerste dag bij de senioren brak ik mijn arm. Ik was vijf maanden uitgeschakeld. Het litteken kun je nog altijd zien. Mentaal maakte ik een erg moeilijke periode door. Ik raakte in een soort depressie. Gelukkig kwam de scout van de Ghanese academie met wie ik een heel goede band had me vaak thuis opzoeken en opvrolijken.”

Ook Genk had interesse

Vanaf april 2021 tot de zomer van 2022 zou Adingra zich bij Nordsjaelland in veertig duels met twaalf goals en vier assists in de kijker spelen. Behalve Brighton bleken ook Genk en Frankfurt erg geïnteresseerd, maar zij wilden de hoge vraagprijs van de Deense club niet ophoesten. “Ik was geschokt, ik kon het niet geloven”, zegt Adingra over zijn transfer naar Brighton: “Het was mijn droom om in de Premier League te spelen. Ik had niet gedacht dat ik het zo snel zou kunnen bereiken. Ik dacht dat eerst naar België of Duitsland gaan een goede stap in mijn carrière zou zijn geweest. “

Uiteindelijk belandde hij toch in België als huurspeler. Ook bij Union is hij een attractie: in 33 duels over alle competities heen scoorde hij al tien keer en gaf hij negen assists. En dat zonder een plek als titularis te kunnen claimen, want met Loïc Lapoussin heeft Adingra een te duchten concurrent op de linkerflank. “Loïc is een heel goede speler”, zegt Adingra. “Ook buiten het veld kunnen we het goed met elkaar vinden. Als ik mijn kans krijg, probeer ik die te pakken. Ik ben op de goede weg bij Union, maar ben nog niet helemaal tevreden over mezelf. Ik wil graag nog bepalender zijn voor mijn team.”

Volledig scherm © Jimmy Bolcina / Photo News