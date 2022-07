Het mysterie-Musonda: (wanneer) daagt Charly jr. nog eens op bij trainingen van Zulte Waregem?

Belgisch voetbalTwee en een halve week is het geleden dat Charly Musonda jr. voor het laatst meetrainde met Zulte Waregem. Waar hij sindsdien uithangt, is onduidelijk. De kans dat hier nog een vervolg op komt, lijkt ons kleiner dan de kans dat het hele verhaal op een sisser uitdraait. Het mysterie-Musonda: een reconstructie.

Het leek er even op dat Charly Musonda jr. toch nog een voetbaltoekomst had, nadat hij na zes jaar in de A-kern van Chelsea (en na uitleenbeurten aan Betis, Celtic en Vitesse) bij het aflopen van zijn contract de deur op Stamford Bridge achter zich toe trok. Zulte Waregem gooide de jongste van de drie voetballende zonen van de Zambiaanse ex-Anderlecht-coryfee Charly Musonda sr. een reddingsboei toe. Een kleine week nadat aan de Gaverbeek de trainingen werden hervat, stond de 25-jarige ex-jeugdinternational (50 wedstrijden van de U15 tot en met de U21 van België) plots op het oefenveld bij Essevee. We schrijven woensdag 15 juni. Het was Mbaye Leye, sinds dit seizoen de nieuwe coach van Zulte Waregem, die de entourage van het vroegere godenkind had gecontacteerd en hem de kans bood om op hoog niveau zijn conditie te onderhouden bij een eersteklasser.

Quote Of hij sowieso nog terug komt? Geen idee. Of Zulte Waregem niet zelf de stekker uit dit verhaal gaat trekken? Kan moeilijk, want hij heeft er nog niet in gezeten. CEO Eddy Cordier

“Of dit tot een contract gaat leiden, zal moeten blijken”, sprak de Senegalees na die eerste training van Musonda jr. met zijn team. “Charly is vrij van contract, voor een club als Zulte Waregem zou dat een geweldige opportuniteit kunnen zijn. En ja, ik heb navraag gedaan, als vrije speler mag Charly opgesteld worden in de oefenmatchen.”

Maar vier dagen later, in het Burgemeester Thienpondtstadion van SV Oudenaarde, viel er geen Musonda te bespeuren. Niet op het terrein, niet in de tribunes. Nog eens vier dagen later, in het Forestierstadion van Harelbeke, evenmin. Toen bleek dat de jongste Musonda al drie dagen niet meer op de trainingen was verschenen. Zodat, door zijn lange voorgeschiedenis van blessures, meteen het gerucht de kop opstak dat Musonda opnieuw op de sukkel was. “Niks van”, zei Leye in Harelbeke. “Van een blessure is geen sprake. Hij heeft me laten weten dat hij even moest afhaken om redenen die in de privé-sfeer liggen. Volgende week verwacht ik hem terug.”

Vier trainingen waren te pittig

Maar inmiddels zijn we twee weken verder en is Musonda nog steeds niet opnieuw komen opdagen. Vanuit de spelersgroep vingen we off the record toch op dat de vier trainingen die hij wél meedeed iets te pittig waren geweest voor Musonda.

“Wanneer Musonda terug op training verschijnt? Dat weet ik niet”, klonk het gisteren bij CEO Eddy Cordier. “Of hij sowieso nog terug komt? Geen idee. Of Zulte Waregem niet zelf de stekker uit dit verhaal gaat trekken? Kan moeilijk, want hij heeft er nog niet in gezeten. Neen, ik maak me niet druk over deze situatie. Waarom zou ik ook? Voor mij volstaat het te weten dat Mbaye Leye verder in contact staat met Charly en diens entourage (vader Charly sr. is de zaakwaarnemer van zijn zoon, red). Veel belangrijker is het voor ons dat er met de huidige spelersgroep naar de start van de competitie wordt toe gewerkt.”

Die voorbereiding verloopt overigens vrij vlot. Zulte Waregem won vier oefenwedstrijden tegen teams uit tweede nationale en speelde gelijk tegen Sporting Charleroi. Doelsaldo na vijf matchen: 20-1. Vijf goals van Jelle Vossen, evenveel van de jonge spits Youssuf Sylla, drie van transferjoker Stan Braem. “Maar dit is en blijft voorbereiding”, beseft Cordier.

Zulte Waregem heeft inmiddels zes nieuwe spelers aangetrokken met Nicolas Rommens, Stan Braem, de Oekraïner Oleksandr Drambaiev, de Spanjaard Borja Lopez, de Malinees Mamadou Sangaré en de Tanzaniaan Novatus Miroshi. Of Charly Musonda jr. alsnog de zevende in dat rijtje wordt? We durven er geen eurocent op inzetten.

