“Het kwam als een schok”: vertrek Geraerts zindert na bij Union-spelers, Blessin ziet Brusselaars eerste oefenpot ruim winnen

Enkele nieuwe spelers als Rasmussen of Kabangu konden op Nijlen al hun kunsten laten zien. Union zal het nieuwe seizoen ingaan met een redelijk vernieuwde groep, maar ook enkele oudgedienden blijven Union trouw. Zoals Christian Burgess. Bij de verdediger heeft de op een haar na gemiste titel lang nagezinderd, zegt hij: “Ik denk er nog de hele tijd aan: wat het had kunnen zijn en wat had moeten zijn. Ik ben er waarschijnlijk nog steeds niet overheen. Het is iets dat altijd bij ons zal blijven. Maar uiteindelijk moet je vooruit en naar het nieuwe seizoen kijken. We hebben kansen om weer een succesvol seizoen te draaien.”

En daar moet de nieuwe coach Blessin voor helpen zorgen. De onverwachte scheiding tussen Karel Geraerts en Union, die er in de onderhandelingen over een nieuw contract niet uitkwamen, zorgde ook wel voor opschudding in de spelersgroep. “Het kwam als een schok over”, reageerde Gustaf Nilsson na het oefenduel in Nijlen. “We wisten er niets van. Maar we passen ons nu aan aan een nieuwe coach en daar kijken we naar uit. Als speler weet je dat coaches kunnen vertrekken.”

Ook Burgess laat voelen dat de groep ergverrast was over het vertrek van Geraerts: “Ja, ik denk niet dat iemand het had verwacht. Ik was op vakantie en kreeg ineens een heleboel sms’jes. Ik weet niet wat er precies gebeurd is. Maar het is jammer. Ik had echt een goede relatie met Geraerts. De groep was ontgoocheld, natuurlijk. Karel is een goede coach en een goede vent. We waren dol op hem en we hadden een geweldig seizoen. Maar dat is voetbal. Coaches gaan verder, spelers gaan verder. Ik kijk ernaar uit om nu met de nieuwe coach te werken. Hij heeft een goede reputatie. Hopelijk kan ook hij ons goed aan het voetballen krijgen.”