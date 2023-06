Het gehemelte van een speler is al naar de vaantjes: waarom het gebruik van snus in ons voetbal vragen oproept

Snus: geen dialect voor snor, maar wel een genotsmiddel dat in het voetbal aan een opgang bezig zou zijn. Zo zou er niet één Belgische eersteklasser zijn waar het niet te vinden is. Het tabaksproduct staat niet op de lijst van verboden middelen in de sport. Maar of het gezond is? Vijf belangrijke vragen over een product dat... vragen oproept. “Ik begon ermee op het einde van m’n carrière. Tijdens het kaarten stak ik al eens een bolleke onder mijn lip.”