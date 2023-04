Het finale oordeel van Marc Degryse: “Club zal niet meedoen voor de titel, maar ze kunnen wel voor scherprechter spelen”

vtwonen Regen? Tijd voor de lente­schoon­maak: met deze tips en planning doe je dat op één dag tijd

De dagen worden opnieuw langer. En meer licht: dat betekent ook dat je stof en vuil thuis een pak makkelijker ziet liggen dan tijdens de donkere wintermaanden. Niet voor niets wordt er daarom gesproken over ‘de grote lenteschoonmaak’. Ga je morgen of binnenkort ook aan de slag? Met het onderstaande advies van vtwonen.be heb je je woning in acht uur helemaal in orde, zodat je er daarna optimaal van kan genieten.