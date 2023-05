Het fenomeen doet het weer: Gift Orban schenkt AA Gent met hattrick belangrijke zege tegen tienkoppig Cercle

Three points go to... AA Gent. Met dank aan Gift Orban, het fenomeen. De Nigeriaan scoorde een hattrick in zestien minuten tegen een tienkoppig Cercle Brugge. De Buffalo’s staan zo met anderhalf been in Europa.

Het was weer puzzelen voor Hein Vanhaezebrouck. Naast Odjidja en Nurio geraakte ook Okumu niet fit voor het duel op Cercle. Daardoor kwamen Castro-Montes en Hjulsager - net terug van een blessure - terug in de ploeg bij AA Gent, dat met een viermansdefensie speelde. Het moet gezegd: dit was een horrorseizoen voor de Buffalo’s op vlak van blessureleed. Zelden kon Vanhaezebrouck op een topfitte kern rekenen.

Maar goed, tegen Cercle kon AA Gent wel een uitstekende zaak doen in de strijd om dat resterende Europese ticket. Winnen en dat was zo goed als binnen. De Buffalo’s creëerden in de openingsfase dan ook de beste kansen. Orban besloot van dichtbij voorlangs, Hjulsager trapte recht op Majecki. Twee open kansen die AA Gent niet benutte. Aan de overkant kon ook Cercle dreigen. Nardi hield Ueda en Deman van een doelpunt. Leuke beginfase op Jan Breydel.

Rood Ravych

De wedstrijd kon alle kanten uit. Tot Cercle in minuut 22 plots met tien man viel. Ravych kreeg zijn tweede gele kaart na een overtreding op Orban. Streng van scheidsrechter Lardot. Zéker omdat in dezelfde fase Cercle en niét AA Gent een ingooi had moeten krijgen. De Brugse woede viel te begrijpen.

Plots stond Cercle met de rug tegen de muur. AA Gent eiste het balbezit, maar had het lang moeilijk om de thuisploeg uit verband te spelen. En tóch ging het met een voorsprong rusten. Samoise vond Kums in de zestien. De kapitein legde vervolgens terug en Cuypers stond op de goede plaats om binnen te duwen (0-1). Competitiedoelpunt nummer 22 al voor de topschutter - hij is de voorbije weken ‘on fire’.

En als Cuypers scoort, dan kan zijn spitsbroer niet achterblijven, toch? Wel, neen. In het begin van de tweede helft dropte Kums - wat was hij weer goed - de bal perféct in de rug van de Cercle-defensie. Orban nam aan en klopte Majecki in de korte hoek. Aan de zijlijn volgde een handshake tussen de Nigeriaan en Tissoudali, bezig aan zijn warming up.

Het was ook dat duo dat voor de 0-3 zorgde. Invaller Tissoudali dook de diepte in, kreeg de bal toegespeeld en bediende de trefzekere Orban. En nóg was de doelpuntenhonger van de spits niet gestild. Enkele minuten later verstuurde Piatkowksi een dieptepass, waarna Orban alleen op Majecki af kon en zijn derde goal over de Cercle-keeper lobte: 0-4. Hattrick completed, in zestien minuten tijd. Alsjeblieft. In 19 matchen voor AA Gent scoorde Orban 19 keer. Wat een cijfers. Wat een fenomeen.

De match was gespeeld. Tissoudali trof nog de paal, net als Denkey aan de overkant. AA Gent zag ook Nardi nog uitvallen na een botsing met Torunarigha. De Fransman was groggy en bloedde aan de mond - hopelijk is het verdict niet te zwaar. In de slotfase miste Cuypers nog een enorme kans. De Buffalo’s boekten dus uiteindelijk een ruime overwinning op Cercle en staan met anderhalf been in Europa. Volgende week thuis tegen Cercle winnen en het ticket voor de tweede voorronde van de Conference League is binnen.

