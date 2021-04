Het feest gaat door: Genkse spelers doen bekeruitreiking met toeters en bellen over in Luminus Arena

Eerst kwamen onder anderen Bryan Heynen, Kristian Thorstvedt, Maarten Vandevoordt en coach John van den Brom aan het woord. Om te vertellen hoe deugd de overwinning tegen Standard gisteren deed. Maar ook om naar de (korte) toekomst te kijken. Dat Genk elke match in play-off 1 zal ingaan om die te winnen, maar ook met een blik naar volgend seizoen al. Blijven sleutelpilaren als Ito, Bongonda en Onuachu in Limburg? “Als club in België weet je dat zoiets een moeilijke zaak wordt”, vertelde technisch directeur Dimitri de Condé. “Maar we zullen er alles aan doen om hen te houden. We gaan Europa in. Dat wordt heel belangrijk, ook om nieuwe jongens te overtuigen te komen. Want het is onze bedoeling dat we ook volgend seizoen nog een enorme stap voorwaarts zetten.”