Het familiedagboek van de Refaelovs: hoe leeft ‘Rafa’ toe naar ‘zijn’ topper tegen Antwerp?

MAANDAG: Verjaardag jongste dochter

Feest op de vrije dag. Alessandra, de jongste spruit uit het gezin, viert haar tweede verjaardag en dus trekken de Refaelovs naar een Italiaans restaurant. “De hele familie was er en we hadden een mooie en lekkere taart voorzien. Een geweldige avond, Alessandra heeft ervan genoten.” Niet in het minst omdat papa Lior naast haar aan tafel zat. “Ze is zó een ‘daddy’s child’. (lacht) Zelfs als ze in mijn armen ligt, vraagt ze naar Lior. Het is ongelooflijk, maar hun band is heel mooi. Nu Alessandra kan lopen, probeer ze zelfs al te voetballen in de tuin met Lior. Hij leert haar op de bal te trappen en samen roepen ze de hele tijd ‘goal’. Super ‘cute’. Wie weet is er wel een voetbalcarrière weggelegd voor haar. (knipoogt)”