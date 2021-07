Het EK moet nog beslist worden, maar onze eersteklassers zijn al volop bezig: dit zijn hun oefenprogramma’s

Belgisch voetbal OEFENMAT­CHEN. KV Mechelen krijgt pandoering van Utrecht - Kortrijk trefzeker - Beerschot klopt Duitse derdeklas­ser

30 juni Coach Stefan Krämer van AS Eupen verwacht niet meteen inkomende transfers voor de competitiestart. Dat verklaarde hij na afloop van de oefenmatch tegen FC Seraing. “Net zoals vandaag zal ik ook tegen Saarbrücken, Racing Genk en RWDM troepenschouw houden en sommige spelers op positie uitspelen die ze niet gewoon zijn. Daarna volgen nog twee wedstrijden, waaronder de afsluiter tegen Sint-Truiden, om met de typeploeg aan te treden, die ik op dat ogenblik in gedachten heb. En komen we tot de vaststelling dat we nog versterking nodig hebben, dan rest ons nog een volle maand om daaraan te verhelpen.” Algemeen directeur Christoph Henkel luisterde op de achtergrond en knikte instemmend.