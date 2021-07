Het boemerang-verhaal van Isaac Kiese Thelin: afgeschreven spits moet Anderlecht met laatste kunstje goals (en geld) opbrengen

Het moet één van de meest bizarre transfers uit de carrière van Herman Van Holsbeeck geweest zijn. In de zomer van 2017 neemt Anderlecht spits Isaac Kiese Thelin definitief over van Bordeaux. Prijskaartje: een slordige 2 miljoen euro. Nochtans had Thelin de zes maanden daarvoor niet kunnen overtuigen. De Zweed was geen waardige doublure voor topschutter Teodorczyk, hij scoorde amper 2 keer. Toch blijft Thelin, tot onbegrip van de fans. Van Holsbeeck sust. Hij noemt de aankoop een ‘economische opportuniteit’. “Thelin is geen speler voor Anderlecht, maar op een dag zal ik hem met een meerwaarde kunnen verkopen.”