Het beste voetbal wordt weer in Limburg geserveerd: Genkse ‘Tutti Frutti’ smaakt overheerlijk

Bliksemafleider Thorstvedt en ‘Lange Polle’

“Er staat een echt blok nu”, vertelde hij onlangs. “En we creëren een pak meer kansen.” Daar is hij vaak zelf bij betrokken. Thorstvedt weet uitstekend positie te kiezen voor doel. Een extra man om in de gaten te houden voor de defensie en naast afwerker en aangever dus ook de ideale bliksemafleider voor Paul Onuachu. 27 goals in 32 competitiewedstrijden intussen voor de Gouden Stier van Genk. Wandelt u even mee langs de Europese topschutterslijst? Robert Lewandowski staat op 1 met 35 goals in 25 matchen, Onuachu staat tweede met zijn straffe cijfers, Cristiano Ronaldo derde met 25 goals in 27 matchen, Lionel Messi is vierde: 23 goals in 28 wedstrijden. Ook Haaland, Mbappé en Lukaku staan overigens in de top tien. Schoon gezelschap voor ‘Lange Polle’.