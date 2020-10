Het Beerschotjaar van Leko: “Met Ivan was er altijd ambiance”

BeerschotEerlijk: we waren het al vergeten. Maar ooit, dik tien jaar geleden, speelde huidig Antwerp-trainer Ivan Leko voor... Beerschot, toen nog GBA. Wie dat uiteraard wél nog wist, zijn z’n ploegmaats van toen. “Hij durfde al eens muziek opzetten in de kleedkamer. En ja, dan was dat zijn eigen stijl.”