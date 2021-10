Hervorming van 25 miljoen euro: met dit voorstel wil het voetbal de RSZ-plannen aanpakken (maar of dat ook volstaat...)

Croky Cup Izquierdo dolblij met eerste goal in 3,5 jaar tijd: “Zó lang van gedroomd”

Na een invalbeurt, nu een basisplaats en een doelpunt - het eerste in 3,5 jaar tijd. Of hoe José Izquierdo (29) tegen Deinze opnieuw een stap in de goeie richting zette: “Hier heb ik zó lang van gedroomd”, glimlachte de Colombiaan.

8:43