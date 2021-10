Hervorming moet regering 25 miljoen euro opleveren: zo wil het voetbal de RSZ-plannen aanpakken

racing genk Gen­k-coach Van den Brom geraakt door vertrek van zijn assistent: “Maar we zitten nu eenmaal in een situatie waarin iets moet gebeuren”

26 oktober Genk zit in lastige papieren, maar behoudt voorlopig het vertrouwen in coach John van den Brom. Assistent-coach Dennis Haar, verantwoordelijk voor de teamtactische wedstrijdvoorbereiding, werd wel aan de deur gezet. Van den Brom reageerde voor het eerst op het vertrek van Haar: “Dit is nooit een mooi moment, we zijn elkaars steun en toeverlaat, maar we zitten nu eenmaal in een situatie waarin iets moet gebeuren.”