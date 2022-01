Herschrijft Union het sprookje van Lierse in 1997? “Mazzu heeft net als Gerets toen een enorme connectie met de groep”

Voetbal Football Talk. Pro League plant vier inhaalwed­strij­den in februari - Verjaar­dags­taart voor José Mourinho

José Mourinho wordt er vandaag 59 en dat moet gevierd worden, vonden ze bij AS Roma. Voor aanvang van de training verrasten de spelers hun trainer met een verjaardagstaart in de geel en rode kleuren van de club. Het eerste stuk deelt Mourinho uit aan zijn kapitein, Lorenzo Pellegrini. Waarna de Portugees roept: “En nu aan het werk!” Er waren ook speciale verjaardagswensen van Sergio Oliveira, de Portugese middenvelder van AS Roma die als kleine jongen nog om een handtekening van de ‘Special One' vroeg en dat beeld vandaag op zijn sociale media zette.

26 januari