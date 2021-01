Hernan Losada kiest voor Amerikaans avontuur bij DC United

Vrijdag pakte de gezaghebbende Amerikaanse krant The Washington Post uit met het nieuws dat Hernan Losada nadrukkelijk in beeld was bij DC United, viervoudig kampioen uit de Major League Soccer (MLS). Intussen is de kogel effectief door de kerk. In de wandelgangen van het Olympisch Stadion valt te horen dat Losada, , recent tweede bij de verkiezing ‘Trainer van het Jaar’, vastbesloten is om in te gaan op het Amerikaanse voorstel. De Argentijn ziet deze kans in de MLS als een sportieve uitdaging die hij niet kan weigeren. Bovendien kan hij over de plas ook aardig meer gaan verdienen.

Volgt Still op?

Losada ligt nog wel tot 2023 onder contract op het Kiel, maar mits betaling van een bescheiden opzegvergoeding kan dat obstakel uit de weg worden geruimd. Naar verluidt zou Losada ook graag zijn assistent Will Still meenemen naar Washington. Of het zo ver komt, is echter niet zeker. Het lijkt immers niet uitgesloten dat Beerschot straks bij Still uitkomt als opvolger van Losada. De 28-jarige T2 kent de groep, wordt binnen de club hoog ingeschat en is geen dure piste. Nu Beerschot al zo goed als gered is, lijkt het alvast een ideaal moment om Still zijn kans te geven.

Volledig scherm Losada met zijn assistent Will Still. © BELGA

DC United is viervoudig kampioen in de Major League Soccer en de ex-club van Wayne Rooney. Het nakende vertrek van Losada is al de elfde trainerswissel in onze Jupiler League dit seizoen. Eerder waren er Vercauteren, Thorup, Bölöni, De Decker, Wolf, opnieuw Thorup, Da Cruz, Muscat, Montanier en Leko. Vergeleken met de Europese competities die er toe doen, zijn we de slechtste van de klas.

Volledig scherm © Photo News