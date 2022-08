Herbert Fandel volgt vanaf 1 september de omstreden David Elleray op als scheidsrechtersbaas

Ook Peter Bossaert, CEO van de Belgische voetbalbond, is in de wolken met de aanstelling van de Duitser. “Herbert Fandel is een sterke persoonlijkheid in de wereld van de Europese topscheidsrechters. Hij brengt een schat aan internationale ervaring en kennis op het hoogste niveau mee. We hebben de afgelopen drie jaar grote stappen gezet in de scheidsrechterswereld, maar we willen blijven groeien en de grote uitdagingen in de snel veranderende scheidsrechterswereld aangaan. Samen met Herbert zijn we klaar om de volgende stappen te zetten.”