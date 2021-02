HERBELEEF. Vlotte zeges van AA Gent en Standard, drie eersteklassers mochten vandaag koffers pakken in Croky Cup

Croky CupNaast Moeskroen gisteren nemen we in de Croky Cup afscheid van drie andere eersteklassers. OHL verloor van Cercle Brugge, Waasland-Beveren beet in het zand tegen KV Oostende maar veel verrassender: Zulte Waregem werd uitgeschakeld door eerstenationaler Olympic Charleroi. AA gent, Club Brugge, KV Mechelen, Charleroi, Standard en STVV klaarden de klus wel. Herbeleef een avondje bekervoetbal in onze liveblog.