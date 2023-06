HERBELEEF. En toen maakte de helikopter rechtsomkeer: de waanzinnige slotspeeldag, waarop iederéén even kampioen was

Racing Genk , Union en in het absolute slot dan toch Antwerp . Alle drie waren ze vanavond virtueel landskampioen. Union quasi de hele tweede helft, Racing Genk in de slotminuten, maar finaal was het Toby Alderweireld die Antwerp naar de zevende hemel trapte. Wij nemen u terug mee op de onwaarschijnlijke rollercoaster.

Aftrap: ANTWERP kampioen

De Great Old begon in polepositie aan de slotspeeldag en was dus ook de enige ploeg die zijn lot in eigen handen had. Winst in Genk volstond altijd voor de titel.

45': GENK scoort - GENK kampioen

Lange tijd leken we met twee brilscores - en een virtuele titel voor Antwerp - te gaan rusten, tot Tolu Arokodare de Cegeka Arena deed ontploffen. De Nigeriaanse spits verschalkte Butez en katapulteerde Genk halfweg naar de leidersplaats.

46': UNION scoort - UNION kampioen

Het doelpunt in Genk zorgde tijdens de rust ook voor vreugdetaferelen in het Dudenpark - bij puntenverlies van Antwerp volstond voor Union immers altijd een zege tegen Club Brugge. Meteen na de pauze werd de vreugde nóg wat groter toen Adingra Union op 1-0 zette. De Brusselaars op dat moment virtueel kampioen.

58': ANTWERP scoort - UNION kampioen

Alsof het nog niet spannend genoeg was. Kerk bracht, via het been van Cuesta, Antwerp langszij in de Cegeka Arena. Union nog steeds virtueel met de titel aan de haal, maar Antwerp had plots nog maar één doelpunt nodig om zelf kampioen te worden.

75': GENK scoort - UNION kampioen

Het leek over en uit voor Antwerp, dat opnieuw op achterstand kwam in Genk. Aanvoerder Bryan Heynen bezorgde de Limburgers de goal van de hoop, maar ze bleven afhankelijk van Union, dat nog steeds aan de winnende hand was tegen Club Brugge.

89' CLUB BRUGGE scoort - GENK kampioen

Het scenario waar niémand nog rekening mee hield. De jonge Brugse invaller Homma verpestte eigenhandig het titelfeestje van Union - zelfs de helikopter met Lorin Parys en de trofee vloog al boven Vorst. In de slotminuten plots Racing Genk weer kampioen.

90+2' CLUB BRUGGE scoort - GENK kampioen

Het licht definitief uit in het Dudenpark. Op een tegenaanval na een corner was het alweer de 22-jarige Homma die de hoofdrol opeiste met een assist voor Noa Lang. Truitje uit, vingertje op de mond bij de Nederlander. En een extra vreugde-explosie van jewelste in Limburg, want Racing Genk kon de titel stilaan ruiken.

90'+4' ANTWERP scoort - ANTWERP kampioen

De apotheose van een on-waar-schijn-lijke avond. Vanuit het niets en vanuit een verloren situatie poeierde Toby Alderweireld Antwerp op hemelse wijze en in het absolute slot naar een historische landstitel. De Great Old in extase, zowel in de Cegeka Arena als op de Bosuil, waar de supporters het veld bestormden en mekaar in de armen vielen. Tranen werden het deel van Racing Genk en Union.

De rollercoaster van de slotspeeldag visueel voorgesteld

