Hein Vanhaezebrouck ziet geen heil in Beneliga: “Geloof niet dat we door het samengaan met Nederland een ‘bijna’-grote worden”

Het feit dat de volgorde van Olympic Charleroi-Eupen in de beker omgekeerd werd, is voor Hein Vanhaezebrouck de aanzet tot diepgaande beschouwingen over de beker, Europees voetbal én de Beneliga. “We zijn zo’n klein landje, maar toch zijn er zulke verschillen”, alus Vanhaezebrouck. “Blijkbaar weten ze nu al dat het volgende week in Wallonië, op het veld van Olympic, onmogelijk zal zijn om te spelen en dat daarom de volgorde van de bekermatch tegen Eupen omgekeerd moet worden. (grijnst) Ze weten nog niet welk weer het morgen zal zijn, maar wat het volgende week zal zijn, dát weten ze wel al. Er is onlangs in de sneeuw gespeeld. Vroeger deden we dat ook, maar ik kan begrijpen dat de betrokken zeggen dat dit niet meer beantwoordt aan de normen van vandaag. Dat kon wél, terwijl nu al gezegd wordt dat het veld van Olympic niet bespeelbaar zal zijn. Dat zijn weer twee dingen die tegen elkaar indruisen.”

“Ik ben altijd een grote fan geweest van de bekercompetitie, alleen vind ik dat die niet goed geëvolueerd is. De groten worden alsmaar meer beschermd, uiteindelijk mogen de kleintjes al bijna niet meer thuis spelen. Het geval met Olympic vind ik pas helemaal erg. Zo is het geen echt bekerverhaal meer. Ook als er met publiek gespeeld mag worden, is er geen geweldige publieksopkomst. De uitzonderingen zijn de kleintjes. Als wij met Kortrijk in tweede klasse thuis speelden tegen de groten, was er wél telkens een vol huis.”

“Ik vind dat de échtheid van het bekerverhaal weg is. David tegen Goliath, waarbij de kleineren een keer een grote club konden ontvangen. Lauwe is drie keer geloot tegen Anderlecht, ze hebben het drie keer verkocht. Ik was nog maar 12 jaar, maar ik heb toch bij mijn vader zitten pushen om het de derde keer niet te verkopen. Hij zei me dat ze dat zeker niet gingen doen, maar ik hoorde hem aan de telefoon met Constant Vanden Stock. Toen heb ik tegen mijn vader gezegd: ‘Proficiat’. De macht van de centen natuurlijk. Maar nu gaat het zelfs daar niet meer om. Als uw veld een beetje te klein is, of de verlichting is niet top, dan mag je al niet meer thuis spelen. Het is geen beververhaal meer zoals het eigenlijk zou moeten zijn. Misschien spreek ik daarmee een beetje tegen onze kar, want ik heb destijds bij Harelbeke ook nog gepleit om het thuisvoordeel tegen Lommel af te kopen, maar Harelbeke had de centen. Als coach zoek je altijd je voordeel. Dat doen de grote clubs nu ook.”

“Alleen blijft de vraag: welke prijs moet je daaraan geven? Het blijft nog altijd de derde mooiste prijs, maar de bekercompetitie geraakt altijd maar meer ondergeschikt aan al de rest. Dan geef je daar beter een kleinere prijs aan. Dan zorg je misschien beter voor een derde en zelfs vierde belangrijk ticket in de play-offs en geef je het vijfde ticket beter aan de bekerwinnaar, zoals dat in sommige landen ook wel gebeurt.”

Dat de bekerwinnaar in de toekomst een voorronde zal moeten spelen in de Conference League, sterkt Vanhaezebrouck alleen maar in die overtuiging. “Dat is gewoon een devaluatie van wie wij zijn als land”, vindt HVH. “Wij worden nog meer naar achter geduwd. De kleine landen zijn misschien tevreden, maar ik vind dat de ‘gemiddelde’ landen zoals wij daar te snel aan toegeven. Ik kan u nu al zeggen dat de Conference League een lelijk kindje wordt. Je zal het zien aan de aandacht van het publiek. Ik vrees dat je je stadions niet vol gaat krijgen als je in de Conference League gaat spelen tegen - met alle respect - ploegen uit vroegere Oostbloklanden. De mooie affiches die we hier gekregen hebben met Tottenham en AS Roma, ga je niet meer te zien krijgen.”

“Het is ooit anders geweest. Vroeger hadden we drie mooie competities, waarin de UEFA-beker als derde beker bijna evenwaardig was aan de eerste beker. Bij de bekerwinnaars had je soms eens verrassingen met kleinere clubs, maar in de UEFA-beker zaten alle tweedes en derdes van de grote competities. Dat was een geweldige competitie. Maar door de macht en de druk van de grote clubs moet de UEFA altijd maar meer toegeven. Uiteindelijk ga je naar een fantastische Champions League gaan, een al iets mindere Europa League en een lelijke derde competitie waarmee men nu de gemoederen probeert te bedaren bij de kleine clubs.”

“Ik vind dat de vertegenwoordigers van de gematigde landen daar veel te makkelijk aan hebben toegegeven. Nu gaan ze wellicht verkondigen dat ze daar niks tegen konden doen en dat de macht van de groten te sterk is. Ik vind dat een triestig verhaal voor het voetbal. Het is hetzelfde als overal in de wereld: de macht van het geld regeert. Eigenlijk is het verhaal van het Europees voetbal hetzelfde als dat van de beker bij ons. Wat de grote clubs met ons gedaan hebben in Europa, doen wij in de beker met de kleinere clubs.”

Onder meer RC Genk-voorzitter Peter Croonen pleit ervoor om zo snel mogelijk in een Beneliga te stappen, om zo het Belgisch clubvoetbal internationaal boven water te houden. “Ik weet niet of dat de oplossing kan zijn”, zegt Vanhaezebrouck. “Als je met de UEFA een deal kan sluiten over het aantal Europese tickets zonder veel plaatsen te verliezen… Men praat over 5 Nederlandse en 5 Belgische vertegenwoordigers, maar je gaat nooit zoveel Europese tickets krijgen. Het zullen er misschien maar zes zijn. Dan zullen het er misschien maar drie zijn voor België en Nederland. Als het puur klassementsgebonden is, riskeer je zelfs om er maar één te hebben. Als dat de situatie is, denk ik dat een Beneliga geen lang leven zal beschoren zijn. De voorzitter van PSV is ook al aan het rekenen: hij beseft dat zijn club buiten de Europese tickets kan vallen, terwijl PSV nu altijd een plaats heeft in de Champions League of de Europa League. En daar zal het uiteindelijk vanaf hangen.”

“Bovendien geloof ik niet dat we door het samengaan met Nederland een ‘bijna’-grote zouden worden. Frankrijk is in se de nummer vijf van de grote competities. Gaan wij op datzelfde niveau kunnen komen door de Beneliga? Ik vrees van niet, we gaan daar net onder blijven. En nu staan we daar ook net onder. Veel winst is er op dat vlak niet echt te maken.”

