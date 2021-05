Hein Vanhaezebrouck ziet AA Gent meteen kostbare punten vergooien: “Dit is het verhaal van deze groep”

Waasland-Beveren Hayen: “Logisch dat Emilio in underdogpo­si­tie kruipt, ik zou dat ook doen”

30 april Zaterdag staat Waasland-Beveren in het Luikse voor de eerste van twee barrageduels tegen tweedeklasser Seraing. We hoeven er geen kanttekening bij te maken om het belang van het tweeluik te schetsen. Het is erop of eronder, dat beseft coach Nicky Hayen ook. “We moeten ervoor zorgen dat we het werk van 34 speeldagen niet nonchalant weggooien.”