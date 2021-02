Hein Vanhaezebrouck voelt zich flink bekocht: “Dit is het failliet van de VAR”

AA Gent bleef ondanks twee knappe goals van Tissoudali, telkens op aangeven van een sterke Bezus, op een gelijkspel tegen Eupen steken. Daarbij mochten de VAR - Bert Put - en de grensrechter hun aandeel opeisen. Hein Vanhaezebrouck voelde zich dan ook met reden bekocht.

“Ik zit na deze match met een probleem”, aldus Vanhaezebrouck. “Mensen vragen mij hoe het kan dat een team dat drie geldige doelpunten maakt tegen een team dat maar één geldig doelpunt maakt, de match ziet eindigen op 2-2. Ik weet niet goed wat ik daarop moet antwoorden, maar het zijn wel de feiten.”

“Bij het eerste doelpunt dat zij maken, zie ik bij de eerste herhaling al dat Baby die bal raakt. Iedere andere herhaling bevestigt dat. En van het moment dat hij de bal raakt, staat Prevljak één meter buitenspel. Op de bank waren we er allemaal van overtuigd dat de VAR die goal zou annuleren. Het was héél goed van de grensrechter dat hij daar niet vlagt, want de regel bepaalt dat hij dat bij twijfel niet mag en dat hij moet wachten tot de VAR de beelden heeft bekeken. Dan zijn er maar twee mogelijkheden: ofwel waren de ramen in het busje van de VAR beslagen door de sneeuw en zag men er niet door, ofwel moet men dringend naar de oogarts. Als je drie tot vier minuten naar die beelden kijkt en je hebt op geen enkel beeld kunnen vaststellen dat Baby de bal raakt, dan heb je echt wel een probleem met je ogen. Dit is onvoorstelbaar, dit heb ik nog nooit gezien. Als dit de wereld rondgaat, dan gaan ze ons Belgen allemaal uitlachen.”

Volledig scherm © BELGA

Failliet van VAR

Zelfs Amara Baby gaf op de persconferentie overigens ruiterlijk toe dat hij de bal ‘een beetje raakte’. “Dat is groots van hem”, vindt Vanhaezebrouck. “Maar ik kan er niet bij dat een VAR dat niet ziet. Je kan de beelden vanuit alle hoeken zien, je kan ze vertragen.

AA Gent maakte nog 3-2 via Tissoudali, maar dat doelpunt werd afgevlagd door grensrechter Battiston, die voorafgaand buitenspel van Bezus zag. “Je kan niet zien of het buitenspel is of niet, want er is een verdediger van Eupen (Agbadou, red.) die met zijn voet Bezus onside zet. Net zoals bij het eerste doelpunt kunnen ze blijkbaar geen lijn trekken. Er is geen enkele lijn op televisie te zien geweest, terwijl ze dat eigenlijk verplicht zijn. Maar dan hebben we de tegenslag dat de lijnrechter ingaat tegen de regels. De regel zegt dat je bij een doelpunt niét mag vlaggen als het ‘close close’ is. Zelfs niet als je denkt dat het misschien buitenspel is, mag je niet vlaggen. Dan moet je de VAR laten beslissen. Als die grensrechter niet had gevlagd, dan was het een doelpunt geweest en dan was het 3-2 geweest. Drie doelpunten maken en eigenlijk maar één geldige tegenkrijgen en toch niet winnen, dat is heel moeilijk te vatten voor mij.”

“Als je twee keer in dezelfde match wordt benadeeld, is dat een beetje veel. In onze situatie komt dat sowieso hard aan. En dan vervalt al het positieve, met onze drie offensieve mensen die in het begin fantastisch samenwerkten, met Tissoudali die eigenlijk zijn eerste hattrick voor AA Gent heeft gemaakt, maar die hem ontnomen wordt. En Bezus met zijn assists... Dat valt allemaal in de schaduw. Terwijl de krantentitels zouden moeten zijn ‘grootse Bezus, grootse Tissoudali’, gaat het nu weer gaan over het feit dat we máár 2-2 gespeeld hebben en dat we daar niet mee opgeschoten zijn. Dat is waar, maar sorry: dat hebben we niet aan onszelf te danken. Dit is het failliet van de VAR.”

Volledig scherm © BELGA