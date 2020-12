Hein Vanhaezebrouck terug naar AA Gent? Makelaar Mogi Bayat arriveert aan Ghelamco Arena

AA Gent is sinds gisterenavond op zoek naar een opvolger van Wim De Decker. De coach - die het roer overnam na het ontslag van Laszlo Bölöni - werd op de keien gezet na de thuisnederlaag in de Europa League tegen Slovan Liberec. Vanhaezebrouck is in beeld als nieuwe hoofdcoach, de West-Vlaming was eerder al 2,5 jaar aan de slag bij de Buffalo’s. In die periode gidste Vanhaezebrouck Gent naar de eerste landstitel in de clubgeschiedenis.