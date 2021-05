Hein Vanhaezebrouck staat voor razend spannende ontknoping in Europe play-off: “Mechelen lijkt me de te kloppen ploeg”

Vier ploegen staan kort bij mekaar in de Europe play-off. Geeft de intrinsieke kwaliteit straks de doorslag, of komt het erop aan wie mentaal het sterkst is? “Het stond al dicht bij mekaar toen we eraan begonnen”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Het staat nu nog iets dichter bij mekaar. Het zal gaan om een mix van meerdere elementen. Fysieke componenten, mentale componenten, kwaliteit. Ik zou ook zeggen ervaring, om toch iets te noemen waar wij misschien de beste in zijn. Maar iedere ploeg is in één bepaald aspect wel beter dan de anderen.”

“Dat betekent dat het dicht bij mekaar zal liggen. Mechelen zit een beetje in de flow, het is de enige ploeg die nog niet verloren heeft. Zij zijn als laatste begonnen aan deze play-off, maar ze staan er momenteel het beste voor. Ze staan op kop en ze hebben nog twee thuiswedstrijden. Mechelen lijkt me dan ook de te kloppen ploeg. Maar ook Oostende heeft nog twee thuiswedstrijden. Die twee staan er het beste voor.”

Een minicompetitie als deze play-off heeft ook zijn valkuilen. “Er zijn geen valkuilen voor ons”, zegt Vanhaezebrouck. “We kennen ze allemaal. En toch vallen we er nog in.”

Volledig scherm © BELGA

De matchen volgen mekaar nu in ijltempo op. “Ik heb ooit nog 10 matchen in 30 dagen meegemaakt”, aldus HVH. “Dat lukte ons toen best aardig, maar daarvoor moet je fysiek bij de beteren behoren. Nu zijn het maar 4 matchen in 10 dagen, maar we zitten wel aan het einde van een seizoen waarin we veel matchen hebben gespeeld. Dat is niet evident, voor niemand en zeker niet voor ons. Ik denk niet dat we in staat zijn om iedere keer met dezelfde jongens te starten. Dus gaan we proberen om andere jongens te gebruiken.”

“Daar is één voorwaarde bij: ze moeten er klaar voor zijn. Ik ga geen spelers opstellen waarvan ik niet overtuigd ben dat zij klaar zijn om iets te betekenen in dergelijke matchen. Ik zal niet aarzelen om andere jongens te zetten als ik denk dat die er klaar voor zijn. Naar zondag toe is het afwachten wie allemaal beschikbaar zal zijn, want er zijn jongens met allerlei kleine kwaaltjes. Ook daar gaan we geen risico’s nemen. Owusu was niet 100% in orde voor de thuismatch tegen Oostende, dan moet je hem ook niet zetten.”

“Iedereen die speelt - ook als invaller - moet zich laten zien. Maar dat begint op training. Daar moet je een teken geven aan je coach en aan je medespelers. Niemand stelt zich vragen over het feit dat Malede en Samoise donderdag aan de aftrap kwamen. Iedereen heeft op training gezien dat die jongens excelleerden en drive brachten. Dat is ook gebleken in de match. Samoise is fysiek heel sterk. Donderdag maakte hij even een verkeerde beweging, waardoor hij verkrampte. Maar vandaag liep hij alweer als een veulen op training rond. Die is fysiek sterk genoeg om in twee dagen te recupereren.”

Volledig scherm © BELGA

Na een lange sterke periode zag Sinan Bolat er donderdag niet goed uit bij het tegendoelpunt van Oostende. “Ik zie helemaal geen reden om met Sinan over dat doelpunt te gaan praten”, zegt Vanhaezebrouck. “Ik vond het eerlijk gezegd zelfs geen fout. Het ging om een inschatting. Had hij geweten dat er niemand voor doel stond, dan had hij die bal door kunnen laten. Maar ik vond het een veel grotere fout van mijn verdedigers, die naar de doellijn liepen. Je moet geen keeper gaan spelen hé, want je hebt een keeper. Als zij absoluut keeper willen worden, dan moeten ze zich keepershandschoenen aanschaffen en met Francky Vandendriessche gaan trainen. En dan moeten ze leren vallen, want dat kunnen ze niet. Dus: blijf daar weg, dek de man af die aan het inlopen is en laat de keeper maar zijn werk doen. Als de keeper al eens een bal lost of devieert, dan moet je er staan. Maar het kan niet zijn dat er twee van ons op de lijn staan en dat degene die hem kan binnentrappen moederziel alleen staat. Daar heb ik een groter probleem mee dan met de interventie van Bolat. Ik zie liever een keeper die tussenkomt dan één die blijft staan.”

Laurent Depoitre is opnieuw geblesseerd aan de voet en komt wellicht niet meer in actie. Nurio sloot intussen voorzichtig terug aan bij de groep, maar hij zal ten vroegste weer klaar zijn voor de slotmatch op KV Mechelen. Chakvetadze komt dit seizoen niet meer in actie.

Volledig scherm © BELGA