Hein Vanhaezebrouck reageert op dossier Propere Handen: “Ik heb niets te verbergen”

Belgisch voetbal Nog voor medische keuring wordt Kagawa al voorge­steld bij STVV... in Japan: “Ik heb de lat voor mezelf heel hoog gelegd”

Het is nog wachten tot donderdagavond vooraleer de nieuwe ster van STVV voet aan grond zet in Haspengouw. Hij moet zelfs z’n medische testen nog doen. Maar toch is Shinji Kagawa (32) al voorgesteld aan het publiek. Het Japanse publiek weliswaar. De middenvelder hoopt in België een gooi te doen naar een derde WK-deelname.

11 januari