Hein Vanhaezebrouck over voorselectie van Castro-Montes bij Rode Duivels: “Fijn voor hem, maar de 26 voor Qatar zijn toch al gekend”

AA Gent treft eind februari Qarabag, kampioen uit Azerbeidzjan, in de play-offronde van de Conference League. “Mij maakte het weinig uit tegen wie we spelen”, aldus Hein Vanhaezebrouck. “De acht mogelijke opponenten waren aan elkaar gewaagd. We hebben de verst mogelijke verplaatsing, maar het is ook een moeilijke ploeg. Of wij een dag vroeger, op dinsdag, naar daar gaan vliegen? Neen, het is vijfenhalf uur vliegen. Dat past in ons schema.”

Qarabag is nog ver weg. Deze week wil AA Gent winnen van Dessel Sport in de beker en nadien tegen KV Kortrijk. “Na de zege tegen Club doet mijn ploeg niet aan euforie. De spelers zijn, in de stijl van hun coach, realistisch. Zij beseffen dat ze een goeie zaak hebben gedaan, maar je moet ze bij manier van spreken weer aanporren om opnieuw scherp te staan. Ze durven wel eens de focus te verliezen. Als je tegen Dessel denkt dat het wel losloopt, dan loopt het fout af. Als er focus is, moet dit echter lukken.”

Volledig scherm © BELGA

Vanhaezebrouck ging ook in op een vraag over de vele - elf, om precies te zijn - spelers die einde contract zijn in juni. Onder hen Sven Kums, die zelf aangeeft te willen bijtekenen en dat op basis van zijn prestaties dat ook verdient. “Maar ik beslis daar niet over”, vertelt ‘HVH’. “De directie zal de timing bepalen wanneer er met wie gesproken wordt. Als ze om mijn advies vragen, zal ik dat geven. Maar hier ga ik niet zeggen wat mijn advies zou zijn. Het heeft geen zin om daarvan wakker te liggen. Maar uiteraard denken wij aan de toekomst - ik ben niet de coach van de korte termijn. Maar eens ik mijn advies aangebracht heb, is het aan de mensen die de beslissingen nemen. Er zijn spelers die daar al vragen over gesteld hebben en zij hebben antwoorden gekregen. Het is logisch dat die spelers daarmee bezig zijn. Voor hen is het gewoon van belang dat zij goed presteren. In dat geval zal de club willen verlengen, maar zal er ook interesse uit andere hoek komen. Als je je niveau niet haalt, is er weinig interesse en heeft de club waar je bij speelt de macht in handen om je aan lagere voorwaarden te laten bijtekenen.”

Fijn voor Castro-Montes

Nog dit: Alessio Castro-Montes is 1 van de 55 spelers in de voorselectie van Roberto Martìnez voor het WK in Qatar. “Wij zijn vertegenwoordigd. Er zijn er die veel beter vertegenwoordigd zijn, maar dat heb ik al eens aangehaald. Het is fijn voor Alessio. Al denk ik dat er nog andere jongens, ook andere ploegen, een voorselectie hadden verdiend. Maar laat ons vooral eerlijk zijn: de 26 voor Qatar zijn al gekend.”

AA Gent kan tegen Dessel en Kortrijk niet meer rekenen op Nurio Fortuna, die een blessure aan de mediale band opliep. Het is nog afwachten hoelang hij precies out zal zijn.

Volledig scherm Alessio Castro-Montes. © AP