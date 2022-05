Hein Vanhaezebrouck niet verbaasd over dreigende sanctie: “Je kan niet blind blijven voor wat nu al een paar jaar aan het gebeuren is”

Jupiler Pro LeagueVolgende week dinsdag weet Hein Vanhaezebrouck of hem een bijkomende sanctie wacht, voor zijn gedrag en uitspraken na zijn uitsluiting in de match tegen Genk én voor wat hij later vertelde in een interview met deze krant. Vanhaezebrouck zegt daar niet van geschrokken te zijn.

Volgende week dinsdag wordt Hein Vanhaezebrouck ter verantwoording geroepen op de bond. De zitting begint om 15.45 uur, terwijl Vanhaezebrouck diezelfde avond zijn ploeg om 18.45 uur moet coachen in Mechelen. Zo kan hij zichzelf niet gaan verdedigen, maar dat is niet zijn grootste zorg. “We zullen daar goeie vertegenwoordigers hebben, die hun uiterste best zullen doen om mij goed te vertegenwoordigen”, aldus Vanhaezebrouck. “Uiteindelijk blijft er ook nog altijd een beroepsoptie mogelijk. Dan zien we wel.”

Ben je ervan geschrokken dat er een bijkomende sanctie geëist wordt?

“Neen. Ik schrik niet meer in België.”

Ben je ervan geschrokken dat men je zelfs wil sanctioneren voor een interview in een krant?

“Neen, zelfs daar ben ik niet van geschrokken.”

Wat vind je daar zelf van?

“De kranten zullen moeten oppassen, want als niemand nog iets gaat vertellen, komt er uiteindelijk niets meer in de krant. Ik heb vorig weekend niks gezegd, maar uiteindelijk is alles wat ik eerder zei in veelvoud bevestigd. Er waren vijf matchen vorig weekend, waarin vijf cruciale fouten zijn begaan. Dat is bevestigd door - ik durf al niet meer ‘het Referee Department’ zeggen - een deel van het Referee Department. Dat is dan een derde van alle fouten die op een seizoen zijn begaan. Want in 300 eerdere matchen zouden er zogezegd maar 16 fouten begaan zijn.”

Vind je het problematisch dat je bepaalde dingen niet meer mag zeggen in een interview?

“Dat vind ik problematisch, ja. Omdat je uiteindelijk de feiten noemt. Het is niet omdat iemand anders met zijn eigen cijfers afkomt, dat dát de waarheid is. Er is voldoende bewijsmateriaal om aan te tonen dat dat helemaal niet klopt. Maar nu zoekt men de ‘messenger’. De klokkenluider hé.”

Heb je het gevoel dat ze jou viseren?

“Mij niet specifiek, maar we voelen ons hier allemaal een beetje geviseerd. Het overstijgt ook AA Gent. Ik denk dat ook andere clubs het gevoel hebben dat er dingen gebeuren die niet meer normaal zijn. Ik lees dan van bepaalde mensen dat de spelers en de trainers hun eigen falen verschuilen achter de scheidsrechters. Als een speler bij mij twee slechte matchen speelt, dan vliegt hij uit de ploeg. Daarna heeft hij een kans om zich te herpakken en terug in de ploeg te komen. Een trainer moet zelfs geen slechte beslissingen nemen. Als hij de tegenslag heeft dat de resultaten wat tegen zitten, dan vliegt hij ondanks alles wat hij goed gedaan heeft gewoon buiten. Dan krijgt hij zelfs geen kans om zich te herpakken.”

“Als een scheidsrechter vroeger een mindere match floot, dan werd hij eventjes ‘on hold’ gezet of teruggeschakeld naar mindere matchen. Als die dan terugkeerde, was dat een nieuwe start. Dat dat niet meer gebeurt, daar kan ik nog mee leven. Maar nu zitten we in een omgekeerde wereld. Nu worden ze gepromoot en op grotere matchen gezet. Wat rest de andere partijen dan nog dan dit aan te kaarten? Wat vorig weekend allemaal gebeurd is, was voorspelbaar.”

Jij kaart het aan, maar heb je intussen reacties gehad van andere clubs of collega-trainers?

“Ik krijg reacties van iedereen. En iedereen steunt mijn manier om dit aan te kaarten. Ik vind het alleen spijtig dat niet meer mensen dat ook publiekelijk doen. Ik snap dat sommigen wellicht teruggefloten worden door hun eigen club, omdat ze niet in de situatie zitten waarin wij hebben gezeten. Want wij zijn op dat vlak toch wel serieus geviseerd geweest. Maar het zou goed doen als we met zijn allen een signaal zouden kunnen geven. Supporters kaarten het intussen ook aan. Niet alleen die van Gent, maar die van overal. Je kan niet blind blijven voor wat nu al een paar jaar aan het gebeuren is.”

Zou het nuttig zijn om nog eens een poging te ondernemen om de trainersvereniging nieuw leven in te blazen?

“Mensen hebben mij daar ook voor gecontacteerd, om dat weer een beetje te doen opflakkeren en een gezamenlijk standpunt in te nemen. In België heeft men dat al dikwijls geprobeerd, maar in Nederland doet men dat een stuk beter. Eén van de redenen is dat daar 80 tot 90 procent van de coaches een Nederlander is. Bij ons is het een mix van van alles. Van trainers die vanuit het buitenland passeren voor een jaar en die weer weg zijn. Zo krijg je heel moeilijk een beroepsvereniging bij mekaar die over enkele jaren op alle niveaus een basis kan zijn voor de coaches. Er zijn te weinig Belgische trainers aan de slag in ons land. We hebben misschien altijd een beetje te weinig in onze eigen mensen geloofd. En dat gaat nu niet meer veranderen, want intussen is drie vierde van de clubs in buitenlandse handen.”

