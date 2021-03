Hein Vanhaezebrouck niet te spreken over VAR: “Club zal verdiend kampioen worden, maar ze hebben geen hulp van iemand anders nodig”

Jupiler Pro LeagueAA Gent had acht wedstrijden op rij niet meer verloren in de competitie, maar tegen Club Brugge werd die reeks met een forse tik afgebroken. Hein Vanhaezebrouck was na afloop niet te spreken over de VAR. “We hadden bij een 0-0-stand altijd een penalty moeten krijgen.”

AA Gent had geen competitiewedstrijd meer verloren sinds 17 januari. Dat sterkte intern de overtuiging dat er nog heel wat mogelijk was in het competitieslot. Het voetbal van de Buffalo’s vertoonde onder Hein Vanhaezebrouck een stijgende lijn, winst tegen Club Brugge zou Gent zowaar tot op drie punten van play-off 1 gebracht hebben. Daar voetbalde Gent voor de rust ook naar. De Buffalo’s palmden toen het middenveld in en dwongen de beste kansen af. Gent had bovendien een strafschop kunnen krijgen toen Sobol Depoitre een beuk gaf in de rechthoek en Mignolet de Gentse spits ook nog eens neertrok.

“We hebben de eerste helft volledig gedomineerd en quasi niks weggegeven”, zag Hein Vanhaezebrouck. “We hebben genoeg kansen gehad, we hadden altijd moeten scoren. Maar er was ook die penaltyfase, waarbij de scheidsrechter zijn arm al uitstak om naar de stip te wijzen en zich dan plots bedacht. De VAR vond dat blijkbaar geen ‘clear error’. Maar de ergste fase van de match valt na één minuut in de tweede helft.”

Vanhaezebrouck doelt op een fase waarbij Denswil Depoitre neertrok in de rechthoek. “Daar moét de bal gewoon op de stip, daar is géén discussie. Depoitre wordt door Denswil bij zijn nek naar de grond getrokken op het moment dat wij een aanval aan het opzetten zijn in de box. Dat is altijd strafschop. Dan staat het 1-0 en dan heb je een heel andere wedstrijd. Misschien gaan we dan zelfs niet spreken van De Ketelaere. Charles is een fantastische voetballer, dat heeft hij ook nog eens laten zien. Maar hij had misschien de kans niet moeten krijgen om dat te laten zien. Club Brugge zal dik verdiend kampioen worden, maar ze hebben geen hulp van iemand anders nodig.”

Volledig scherm © Photo News

“Ik wil alleen een correcte beoordeling”, aldus Vanhaezebrouck. “De reactie van een scheidsrechter is dan altijd: uw spits heeft ook een grote kans gemist. Dan zeg ik: ‘Ja, scheidsrechter, jij mag ook een fout maken in een fractie van een seconde’. Maar die VAR mag zes of zeven keer naar die fase kijken. Als Yaremchuk vier keer mag trappen, zit er zeker één binnen. Die vergelijking gaat niet op, niet meer sinds de VAR bestaat. Er worden te veel fouten gemaakt. Het is toevallig ook nog eens dezelfde VAR van tegen Eupen (Bert Put, die toen ook twee fases fout beoordeelde, red.).”

Resultaat is alvast play-off 2 het hoogst haalbare wordt voor AA Gent. “Ik heb een tijd geleden al gezegd dat de plaatsen zullen bepaald worden door de beslissingen die genomen worden”, aldus Vanhaezebrouck. “Brugge had een penalty moeten krijgen in Charleroi, dat dan misschien 0 punten had gehad. En vandaag gebeurt dit. Dat bepaalt allemaal mee wie waar gaat eindigen. Als we hier gewonnen hadden zat er nog een waterkans op play-off 1 in. Nu wordt het strijden met rechtstreekse concurrenten voor een plaats in play-off 2.”

Samenvatting:

Volledig scherm © BELGA