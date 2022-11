Hein Vanhaezebrouck: “Na Nieuwjaar moeten we sterker staan”

Een 0-4-overwinning in Kortrijk. Mét knappe goals. Hein Vanhaezebrouck was een tevreden man. “We hebben hier al vaak verloren, dus ik ben tevreden dat we de drie punten pakken. We waren gefocust, hadden controle. Na de rode kaart ging het vlotter. Ik ken Kristof D’Haene. Het was niet zijn bedoeling om Samoise te kwetsen, maar rood was wel terecht. Hopelijk valt de schade bij Matisse mee.” Tegen tien Kortrijk-spelers kende AA Gent geen problemen meer. Hjulsager opende de score na een knappe combinatie. “Een fantastische goal. Geweldig”, glimlachte Vanhaezebrouck. Maar dat was ook de 0-2 van Ibrahim Salah - zijn eerste doelpunt op het hoogste niveau. “Belangrijk voor een spits. Zijn evolutie in de groep is knap, zijn belang is gegroeid. Hij heeft een actie vóóruit. Iets wat we zochten na het uitvallen van Tarik Tissoudali.”

Na de pauze zag Vanhaezebrouck Kums “heel licht” rood pakken. “Hij speelde eerste de bal en botste dan op de tegenstander. Maar goed, tien tegen tien zijn we verder op ons elan doorgegaan. We hebben een derde gescoord en dan was de match volledig gespeeld. Ik ben tevreden met onze prestaties in de laatste weken. We hebben een sterke reeks neergezet in een ongelooflijk drukke periode.”

Maar hoe kijkt Vanhaezebrouck terug op de heenronde? “We hebben te weinig punten. Tijdens het competitiebegin hebben we te veel onnodig weggegeven. Op bepaalde momenten misten we ook heel wat belangrijke spelers, en dat heeft zijn rol gespeeld. Maar we hebben sommigen gerecupereerd en dat voel je ook. We hadden de voorbije weken meer wisselmogelijkheden en Salah heeft zich erg goed ontwikkeld. Hij was een belangrijke pion. Op twee fronten staan we er goed voor: in Europa en de beker. En in de competitie wordt het achtervolgen. En het probleem is dat we achtervolgen op de vier beste ploegen. Zij gaan niet zomaar terugvallen. Racing Genk is dankzij die 46 op 51 al zeker van de top vier. Union doet het héél goed, zeker omdat zij ook Europees spelen. Hun prestatie is sterker dan die van vorig jaar. Het is alleen maar door het ongelooflijke parcours van Genk dat zij ‘pas’ tweede staan. Al bij al zijn wij tevreden over ons laatste deel van de heenronde. Maar eigenlijk moeten we niet te veel terugblikken.”

Nu eerst welverdiende rust. De spelers krijgen een tweetal weken vrij. “Dat zal de spelers die veel minuten maakten deugd doen. Iedereen krijgt nu even vrij, met een individueel trainingsprogramma weliswaar. Nu moeten we ietwat herstellen om er nadien weer vol tegenaan te gaan. We gaan in december de tijd krijgen om op bepaalde zaken te trainen. Ik verwacht dat wij na Nieuwjaar sterker zullen staan.”