“Hein Vanhaezebrouck kreeg potgrond en mest van Mogi Bayat en ontving 283.750 euro in het zwart”

Jupiler Pro League Geen OHL - KVM. Brys: “Er moest gespeeld worden” - Defour: “Beloften erbij halen? Zij zitten niet in testproto­col”

Geen OH Leuven - KV Mechelen vandaag. Deels uit noodzaak, maar vooral als statement. Malinwa kreeg gisteren namelijk geen uitstel van de Pro League, ondanks positieve testen bij de eerste keeper en de reservedoelman. “Dat konden we niet aanvaarden. Als directie waren we zeer teleurgesteld in de beslissing van de kalendercommissie”, zo zegt CEO van KVM, Frank Lagast.

15 januari