Hein Vanhaezebrouck kijkt uit naar ‘Slag om Vlaanderen’: “Wij zijn er klaar voor”

Belgisch voetbalMaandagavond kan AA Gent mits een stunt in de ‘Slag om Vlaanderen’ een goeie zaak doen. De Bufallo’s waren de laatsten die Club Brugge wisten te kloppen in de competitie, Hein Vanhaezebrouck rekent erop dat zijn team er ook deze keer vol voor gaat.

Hein Vanhaezebrouck vond het niet leuk dat AA Gent-Club Brugge twee weken geleden werd uitgesteld, omwille van teveel Covidbesmettingen bij de competitieleider. Zit hij daar nog mee in zijn maag? “Neen”, lacht Vanhaezebrouck. “Er zitten heel andere dingen in mijn maag. Het waren lamskoteletjes vanmiddag.” U merkt het: de sfeer zit alvast goed.

Vrijdagavond keek Vanhaezebrouck aandachtig naar Charleroi-Club Brugge. “Het was een wedstrijd met verschillende gezichten”, vindt hij. “Interessant om volgen, want we moeten later ook nog tegen Charleroi spelen in de competitie. Het zijn allebei moeilijke ploegen om tegen te spelen, het zal niet makkelijk zijn voor ons. Maar Gent zijnde, willen we onze grond verdedigen.”

De zege tegen KV Oostende van maandag gaf AA Gent alvast een boost. “Dat was een goeie voorbereiding, maar dit is een totaal andere match. Club Brugge is Oostende niet. Maar in se was het wel een goeie reactie, na die lamentabele tweede helft in Eupen hadden we daar nood aan. Laat ons nu hopen dat ze dat kunnen doorzetten tegen Brugge en dat we niet hervallen in wat we al vaker gezien hebben. Dat slap optreden wil ik echt niet meer zien.”

Tegen Oostende toonde AA Gent alvast 90 minuten lang veel drive. Charleroi bewees vrijdagavond na de rust dat je daar zelfs tegen Club Brugge ver mee kan komen. “Als je veel drive hebt, kan je het iedereen lastig maken”, weet Vanhaezebrouck. “Oostende heeft het Brugge ook lastig gemaakt. Maar uiteindelijk hebben zij nog altijd iets meer individuele kwaliteit. Ze hadden de match in Charleroi gerust kunnen winnen. Ze hadden het vroeger kunnen afmaken, in de eerste helft, waar ik Brugge veel beter vond dan Charleroi. Als ze een kloof van twee goals kunnen maken, is het moeilijk om tegen hen nog terug te komen. Als de kloof maar één doelpunt is, weet je dat er nog iets kan gebeuren op het einde. Dat ís ook gebeurd.”

“Als Club Brugge op zijn best is en als ze op dat moment ook hun kansen afmaken, dan zijn er in België weinig ploegen tegen bestand. Het moet allemaal een beetje meezitten. Het moet bij hen wat minder zijn en het moet bij de tegenstander dan echt wel top zijn. Dan heb je kans om iets te halen. Dat hebben wij in Brugge ook gedaan. We waren goed, zij waren ook goed, maar aan onze kant zat het allemaal wat mee en bij hen zat het wat tegen. Dan win je daar met 0-1. Maar je kan niet zeggen dat het absoluut een verdiende overwinning was, want zij hebben toen ook meerdere kansen gehad. Je moet vooral zorgen dat je zelf goed bent tegen Club, anders moet je er zelfs niet aan beginnen.”

Vanhaezebrouck zag ook dat Club Brugge in Charleroi een strafschop onthouden werd, omdat de VAR niet ingreep. “In een competitie waarin alles zo close is en nog zoveel ploegen strijden voor play-off 1 en play-off 2, beïnvloedt dat soort beslissingen veel. Gisteren is niet alleen Club Brugge benadeeld, maar ook al die ploegen die nog met Charleroi strijden voor dat extra puntje meer of minder. Als Charleroi daar voordeel uit heeft gehaald, is dat ook voor tien andere ploegen een slechte zaak. Ik heb al eerder gezegd dat dit soort beslissingen mee bepalend gaat worden in wie play-off 1 en play-off 2 speelt. Want dat ene puntje meer of minder gaat het verschil maken. Terwijl je toch verwacht dat er met de VAR iets meer correctie zou moeten zijn. Het is zeker verbeterd, maar het is nog niet zoals het zou moeten zijn. Ik vind dat er nog teveel fouten worden gemaakt.”

Hein Vanhaezebrouck zei twee weken geleden dat zijn team toen klaar was om Club Brugge te ontvangen. “Ik denk dat we dat ook nu zijn. Ik denk niet dat daar van onze kant een verschil ligt. Wij zijn klaar voor die match. We hebben een week tijd gehad om ons voor te bereiden, wij moéten er klaar voor zijn.”

Ngadeu trainde de voorbije week weer mee. “Mike heeft bijna alles gedaan, donderdag deed hij zelf nog wat extra”, zegt HVH. “Bij hem is er echt geen probleem qua mentaliteit. Mike is echt gedreven om zo snel mogelijk terug te komen. Het evolueert goed, maar de match van maandag komt nog te vroeg.”

Ook Odjidja trainde de voorbije week weer een paar keer mee. “Maar dat deed hij de week daarvoor ook en maandag was hij er uiteindelijk toch niet bij. Het zal van de laatste trainingen afhangen of hij er maandag bij kan zijn of niet.”

Vanhaezebrouck kan er niet om dat blessures AA Gent dit seizoen flink parten hebben gespeeld. “Club Brugge heeft een studie laten doen, wat wij hier zes jaar geleden al deden”, vertelt HVH. “Zij hebben de kampioenenjaren vergeleken met de niet-kampioenenjaren. Daar blijkt uit dat de groep in de kampioenenjaren altijd voor 90% beschikbaar was, vorig jaar zelfs voor 95%. Wij hanteren die gegevens al van in 2014. Plus 88% was de maatstaf voor ons. Dat betekent dat je je spelers voor 88% aanwezig moet hebben op iédere training. Als je daar niet aan komt, heb je problemen om prijzen te pakken. Dat is nu bevestigd door die studie van Club Brugge. En dat is nu minder bij ons.”

“Daar moeten we naar de toekomst toe rekening mee houden”, vindt Vanhaezebrouck. “Dit is héél belangrijk in het moderne voetbal. Het heeft te maken met voorbereiding, leeftijd en blessuregevoeligheid, maar ook met mentale sterkte. Het is niet altijd leeftijdgerelateerd, er zijn ook jonge spelers die niet altijd klaar zijn om te trainen. Dat kan met blessures te maken hebben, maar ook met mentale problemen of met drive. Als je hoog scoort qua beschikbaarheidspercentage, betekent dat dat je op alle vlakken oké bent. Dat is het geval bij Club Brugge. Spelers als Vormer, Vanaken en Mignolet zijn er altijd, op iedere training. Dat is héél belangrijk.”

