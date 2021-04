Hein Vanhaezebrouck kan nagenoeg op iedereen rekenen in ‘moneytime’: “Ik ben héél blij dat Ngadeu terug is”

Belgisch voetbalHein Vanhaezebrouck trekt zondag met AA Gent naar Sclessin, waar een ticket voor play-off 2 zowel voor Standard als voor de Buffalo’s de inzet is. HVH is blij dat hij in ‘moneytime’ weer kan beschikken over Michael Ngadeu.

AA Gent staat op één plaats van play-off 2 en telt twee punten meer dan Standard. “Standard heeft nog de bekerfinale om Europees voetbal af te dwingen, maar niets garandeert dat ze die gaan winnen”, zegt Hein Vanhaezebrouck. “Zij gaan alles op alles zetten om ook nog in play-off 2 te geraken. Dan is dit voor hen een cruciale wedstrijd. Als zij van ons verliezen, wordt het voor hen heel moeilijk om nog in play-off 2 te geraken. Ze zullen er alles aan doen om over ons te springen. Dan kunnen ze op twee paarden wedden om een Europees ticket te halen: de bekerfinale én play-off 2. Wij staan er op dit moment iets beter voor in de competitie, maar wij maken alleen daar nog een kans op Europees voetbal.”

Vanhaezebrouck vindt dat de komst van Mbaye Leye een impact gehad heeft op Standard: “Er kwam nieuw vuur, nieuwe kansen voor bepaalde spelers ook. Ze zijn heel goed gestart met hun nieuwe coach, maar ze hebben ook wel wat terugval gekend en punten verloren. Ik vind Standard een interessant team, omdat er heel veel jong talent in zit. Met Klauss hebben ze er ook een goeie spits bijgehaald. Ik vind dit Standard beter en sterker dan het Standard dat hier in Gent kwam spelen.”

Voor Gent is de match op Standard de eerste van drie finales. Later volgen met Charleroi en Zulte Waregem nog twee rechtstreekse concurrenten voor play-off 2. “De spelers zijn zich heel goed bewust van het belang van de resterende wedstrijden. Het is niet dat ze daar een probleem mee hebben. We hebben natuurlijk heel veel jongens die de voorbije dagen weg waren voor interlands, de laatste (Yaremchuk, red.) is maar van vandaag terug. Ik heb niet de indruk dat er blessures zijn, maar je hebt ook de belasting. Sommigen hebben véél gespeeld, anderen wat minder. We hebben nog twee dagen om af te wegen wie klaar is voor zondag.”

Quote De terugkeer van Ngadeu is op dat vlak een boost voor het team. Mike is iemand die anderen mee op sleeptouw kan nemen. Hein Vanhaezebrouck, KAA Gent

AA Gent vertoonde op verschillende momenten in de competitie mentale broosheid. De vraag is dan ook of de spelers mentaal sterk genoeg staan om drie finales op rij af te werken. “Dat denk ik wel”, zegt Vanhaezebrouck. “De terugkeer van Ngadeu is op dat vlak een boost voor het team. Mike is iemand die anderen mee op sleeptouw kan nemen. Het is belangrijk dat we zo iemand terug krijgen in deze cruciale fase. Dat kan alleen maar helpen. Je hebt spelers die mentaal wat minder sterk zijn en al eens moeilijke momenten doormaken in een wedstrijd, maar dan kijk je naar je sterke mannen om ze er mee door te trekken. Daarvoor is Ngadeu bij ons misschien wel dé belangrijkste pion. Hij kan anderen pushen in de match. Ik ben héél blij dat hij terug is.”

In tegenstelling tot wat Vanhaezebrouck gehoopt had, heeft Niklas Dorsch drie wedstrijden gespeeld op het EK U21. “Niklas heeft wat problemen gehad tussen de wedstrijden. Hij heeft de voorbije dagen wat verzorging genomen. Vandaag traint hij voor het eerst weer mee met de groep. We zullen nu moeten bekijken hoe fris hij is, maar na de kwalificatie van de Duitse U21 komt Niklas ongetwijfeld met een boost terug naar de club. Als je drie keer titularis bent bij de Mannschaft U21, is dat een teken van appreciatie. Hij heeft het ook goed gedaan, dat geeft hem zonder twijfel een goed gevoel.”

Volledig scherm Niklas Dorsch in actie voor Duitsland U21 © AP

In oefenwedstrijden tegen Anderlecht en KV Oostende kregen Giorgi Chakvetadze en Alexandre De Bruyn de voorbije weken speeltijd. “De ene was al wat beter dan de andere”, vindt Vanhaezebrouck. “Uiteindelijk heeft Chakvetadze toch weer een paar trainingen gemist, maar donderdag heeft hij weer meegetraind. De Bruyn maakt progressie, maar hij heeft een fysiek dipje doorgemaakt na een lange afwezigheid. Dat gaat nu weer iets beter. Maar als iedereen fit is, is het logisch dat je eerst gaat kiezen voor de fitte mannen.”

Bij die fitte mannen mag Vanhaezebrouck Odjidja en Tissoudali rekenen. Voor de interland bracht de coach van AA Gent die twee nog op spaarstand, maar zij zijn klaar voor ‘moneytime’. “Vadis is Vadis, maar hij heeft deze week alle trainingen kunnen meedoen. Dat is een pluspunt. Tissoudali begint weer wat frisser te zijn en betere dingen te laten zien op training. Ze hebben de voorbije twee weken allebei terug stappen vooruit gezet. Daar kan ik alleen maar tevreden over zijn, want het zijn twee voetballers met heel veel voetballende kwaliteiten. Die kunnen we gebruiken.”

Arslanagic ondervindt geen naweeën meer van de hoofdblessure die hij opliep tegen Cercle Brugge. Ook hij is weer inzetbaar.

Volledig scherm Odjidja © Photo News