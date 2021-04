Hein Vanhaezebrouck kan enkel tevreden zijn met 6 op 6: “Wie er niet meer in gelooft, stopt er beter mee”

Hein Vanhaezebrouck zucht eens diep als we hem de vraag voorleggen waarom het dit seizoen maar niet lijkt te lukken voor AA Gent. “Heb je een uurtje of twee? Je kan geen seizoen analyseren op één, twee, drie. Er zijn héél veel zaken die je moet bekijken. Er zijn veel dingen gebeurd. Dit seizoen, maar eigenlijk al vorig seizoen. Dan kom je in een moeilijke situatie en dan is het moeilijk om daar uit te klimmen. Dan moet je ingrepen doen, af en toe met goed gevolg, een andere keer wat minder. Door covid kwamen er ook nog andere dingen bij kijken. Je hebt afwezigen, spelers die vaak geblesseerd zijn. De opeenhoping van een heleboel zaken maken dat we staan waar we nu staan. Maar we hadden perfect vier, vijf of zes punten meer kunnen hebben. Dan stond je gewoon op een positie om play-off 1 te spelen. En nu staan we nog altijd niet in play-off 2.”

“Het is allemaal héél close. En zoals ik maanden geleden al heb gezegd: de details gaan uitmaken wie in play-off 1 en in play-off 2 zit. Die details kan je ruim interpreteren: veel daarvan zitten bij ons, maar er zitten ook wel een aantal externe details bij die bepalen waar je staat. Maar het is nog niet gelopen. Er zijn nog twee matchen en we gaan proberen om die te winnen. Dat zal nodig zijn om nog bij de eerste acht te geraken. Als je twee keer wint, sta je misschien zelfs zesde. Dat zou in een normaal seizoen play-off 1 betekenen. Een paar weken geleden heb ik tegen mijn groep nog gezegd dat zelfs de eerste vier nog mogelijk was. Ondertussen is dat utopie geworden, maar toen was dat echt nog mogelijk. Als je de andere resultaten bekijkt - alleen Anderlecht was vorig weekend verrassend - zat je met winst op Standard nog altijd in de strijd om play-off 1. Dat had gekund.”

Vanhaezebrouck vertelde voor die wedstrijd op Standard dat hij de indruk had dat de spelers zich heel goed bewust waren van de inzet van die match, maar in het laatste halfuur op Sclessin was daar weinig van te zien. “Ik heb de voorbije dagen veel tegen mijn spelers gezegd, maar als ik het wil samenvatten, komt het erop neer dat wij te weinig kwaliteit hebben laten zien op de cruciale momenten. Zowel defensief als offensief. En wat mij het meest stoorde, was inderdaad dat laatste halfuur. Standard had toen meer geloof en meer drive. Terwijl bij ons het geloof bij sommigen weg was en bij anderen de frisheid. Net toen we twee nieuwe krachten inbrachten, maakte Standard de 2-1. Maar hadden wij efficënter geweest en meer kwaliteit getoond op de cruciale momenten, dan hadden wij die match gewonnen. En dan was er van dat laatste halfuur geen sprake geweest.”

Eén week later is de opdracht simpel voor AA Gent: twee keer winnen en zien waar het daarmee strandt, afhankelijk van de andere resultaten. “We hebben het inderdaad niet meer in eigen handen”, weet Vanhaezebrouck. “Er rest ons maar één ding: twee keer winnen, te beginnen tegen Charleroi. Dan krijg je misschien weer een positieve impuls naar de laatste match op Zulte Waregem toe. Maar als we tegen Charleroi niet winnen, denk ik dat het al helemaal over is. We moeten zes punten pakken, want ik vrees dat je er met vier niet meer bij geraakt.”

Gelooft Hein Vanhaezebrouck er zelf nog in? En misschien nog belangrijker: gelooft de spelersgroep er nog in? “Als ik er niet meer in geloof, dan stap ik hier onmiddellijk buiten”, antwoordt Vanhaezebrouck. “Want dan heb ik hier niets meer te zoeken. Als de groep er niet meer in gelooft, zou ik zeggen: ‘Doe hetzelfde. Stap buiten en zeg tegen de club dat ze je niet meer verder moeten betalen. Ik stop ermee’. Maar je moet het wel ménen hé. Ik meen het, ik hoop dat iedereen dat doet. Ik weet dat er heel veel zijn die het menen, maar ik hoop dat ze er allemaal vol voor willen gaan. En dat ze zich ook allemaal pijn willen doen om een resultaat te behalen. Niet in mekaar zakken, zoals dat laatste halfuur op Standard. En niet vervallen in het opgeven of het niet meer kunnen opbrengen. Dàt is wat ik verwacht. Als je voor AA Gent speelt, word je daar heel goed voor vergoed. Dan moet je daar ook iets tegenover kunnen zetten. Deze club moet absoluut naar play-off 2. En als dat niet lukt, dan hebben we gefaald.”

Play-off 2 of niets: dat zou een verschil kunnen maken in HVH’s eindevaluatie van de spelers. “Dat zou kunnen, voor sommigen toch. Uiteraard zijn we al bezig met de toekomst. Dan heb je oordelen: een aantal jongens waarvan we ervan overtuigd zijn dat we er verder mee moeten gaan, misschien ook jongens waarvan we ervan overtuigd zijn dat we er helemaal niet mee verder moeten gaan. Maar je hebt ook een middendeel, van jongens die nog in twijfel zitten en waarvan je afwacht langs welke kant de weegschaal gaat vallen. Daar kunnen momenten als deze bepalend in zijn. Misschien kan een speler toch nog laten zien: ‘Met mij kan je gerust verder gaan, want ik ben bereid om alles in de strijd te gooien om er ook volgend seizoen iets van te maken’. Maar als er zijn die nu opgeven, dan is de conclusie snel gemaakt.”

Hein Vanhaezebrouck was voor het seizoen als buitenstander nog overtuigd van de kwaliteiten van AA Gent. Wellicht had hij verwacht dat hij méér impact zou hebben op deze spelersgroep. “Ik denk dat die impact er wel geweest is. Bolat werd gezien als een keeper waar alleen maar twijfels rond waren, nu staat hij qua ‘clean sheets’ op de derde plaats of zo. We hebben veel minder tegendoelpunten gepakt en veel minder verloren. We hebben alleen vergeten om onszelf te belonen, op Beerschot, op Kortrijk. Thuis tegen Eupen speelden er dan weer externe dingen mee. Maar er zijn ook zwakkere momenten geweest, in de bekerwedstrijd op Eupen onder andere. Daar zakten we na de rust ook in mekaar. Dat zijn dingen waar we nog niet genoeg grip op kregen om de zaken te veranderen. Ik ben er 100% van overtuigd dat dat er naar de toekomst uitgaat, maar voorlopig is dat nog altijd een moeilijk item. Dat heeft met het mentale te maken, maar ook met fysiek.”

Wat de vraag doet stellen of Vanhaezebrouck een ander seizoen had verwacht als hij de voorbereiding in handen had gehad. “Je moet de vraag zelfs niet stellen, het antwoord is ja”, klinkt het overtuigd.

De voorbije weken wezen sommige analisten er ook op dat de gemiddelde leeftijd bij AA Gent misschien wat aan de hoge kant ligt. “Daar moet je geen wiskundig wonder voor zijn, dat klopt gewoon”, zegt Vanhaezebrouck. “Leeftijd is leeftijd, maar wat voor mij veel meer speelt is ‘drive’, los van de leeftijd. Ik zie bij onze volgende tegenstander Zulte Waregem een speler van 40 jaar rondlopen (Deschacht, red.), die nog altijd ‘drive’ heeft. Als hij een vrije dag heeft, gaat hij tennissen of padellen. Dat heeft niks met leeftijd te maken. Ik ken jongens van 21 jaar die al geen ‘drive’ meer hebben. Die bestaan ook, geloof mij.”

Vanhaezebrouck verwees eerder al naar de jonge, hongerige spelers van KV Oostende. Vorige zondag had hij ook lof voor de gedrevenheid van de jonkies van Standard. Een vingerwijzing naar het type spelers dat AA Gent naar volgend seizoen toe nodig heeft? “Ja, maar onderschat ons niet”, zegt Vanhaezebrouck. “We hebben hier al het één en ander lopen. We zijn er al volop mee bezig om die mannen klaar te stomen voor volgend seizoen. Ik wil die jongens nu niet voor de leeuwen gooien in moeilijke omstandigheden. Het zou niet eerlijk zijn naar die gasten toe om te verwachten dat zij de zaken nu zouden redden. Maar reken er maar op dat we ze aan het klaarmaken zijn voor volgend jaar. Je zal hier volgend seizoen veel meer jongeren zien, die nu al aanwezig zijn. We gaan uiteraard ook kijken op de transfermarkt om interessante spelers te gaan halen, maar je zal er ook veel meer zien die nu al bij de club zijn. Het verschil met de ‘tenoren’ als we dat zo mogen noemen, wordt met de dag kleiner en kleiner. Ik zie die jonge gasten elke dag progressie maken en we gaan daar heel intensief aan verder werken.”

