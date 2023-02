Hein Vanhaezebrouck is woest na niet bestrafte elleboog: “Dit is het failliet van de VAR. Een pure schande”

KIJK. Vanhaezebrouck boos na elleboogstoot: “Failliet van de VAR”

Opmerkelijk moment in de Slag om Vlaanderen. Tajon Buchanan duwde op het halfuur zijn elleboog in het gelaat van Gift Orban, maar zowel scheidsrechter Erik Lambrechts als de VAR grepen niet in. Geen rood, geen penalty. Dat laatste was volgens onze huisref Tim Pots niet mogelijk. “De bal ligt niet tussen de lijnen en dus kan er geen spelstraf worden uitgedeeld”, weet Pots. “Enkel een disciplinaire straf is mogelijk.” Rood kun dus wél, maar bleef uit. Een strafschop is enkel mogelijk als beide spelers buiten de lijnen staan. Maar de bal moet op het moment van het contract wel in het spel zijn.

Onbegrijpelijk voor Gentse trainer Hein Vanhaezebrouck. “Dit is onverklaarbaar en absoluut onaanvaardbaar. Als er één journalist is die dit geen rode kaart vindt, mag die meteen stoppen met z'n job. Dit is een zuivere elleboog in het gezicht. Waarom is de VAR in het leven geroepen? Om toch fases te herstellen die de scheidsrechter niet ziet? Want dat kan ik nog begrijpen. Maar dit is voor mij het failliet van de VAR. Echt waar. Een pure schande.”

Ook voor Buchanan was hij streng. “Hij is een recidivist en ontsnapte al heel vaak aan dit soort dingen.”

KIJK. De elleboogstoot van Buchanan

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Sven Kums trad zijn coach bij. “Dit is gewoon rood. En dan krijgen we na twintig minuten een andere wedstrijd”, vertelt hij bij Eleven. “Onbegrijpelijk. De scheidsrechter luistert bij de penalty in het slot vijf minuten naar de VAR. Maar bij een elleboog en rood luistert hij zelfs geen vijf seconden. Hij vond er dus niks aan...”

Volledig scherm © BELGA

Volledig scherm © BELGA