Hein Vanhaezebrouck had “constructief gesprek” met bestuur: “Kritiek was niet gericht op de jeugdwerking”

Jupiler Pro LeagueNa zijn scherpe uithaal van vorige week richting het Gentse (jeugd)beleid heeft Hein Vanhaezebrouck een “constructief gesprek” gehad met het bestuur. “Over alle uitdagingen die deze club te wachten staan”, zei de coach van AA Gent. “Laat ons hopen dat we nu kunnen verder werken om alles te realiseren om volgend seizoen ook over een goed elftal te beschikken. Wat er gerealiseerd moet worden? Dat ga ik niet delen met de pers.”

Niet alleen bij het bestuur, maar ook binnen de jeugdwerking werd Vanhaezebroucks kritiek met de nodige verbazing onthaald. “Als men binnen de jeugd goed geluisterd heeft, dan heeft men door dat het eigenlijk niet over hen ging. Ik ken die mensen, zij kennen mij. Ik ben de coach die de meeste jeugdspelers gelanceerd heeft in de geschiedenis van deze club.”

De blessuregeschiedenis van dit seizoen blijft intussen groeien. Tissoudali (knie), Odjidja (knie), Samoise (hamstring), Nurio (hamstring) en Hjulsager (hamstring) zijn nog steeds niet fit. Tot overmaat van ramp zag Vanhaezebrouck Darko Lemajic op training uitvallen met een scheur in de adductoren. De Servische spits zal een hele tijd aan de kant staan. “Jammer voor hem én de ploeg. Zowel tegen Cercle als tegen Genk maakte hij het verschil als invaller. Hij was onze joker. Darko was nog maar enkele weken terug na een eerdere langdurige blessure aan de adductoren. Nu zijn we onze ‘powerplay’-optie weer kwijt.”

Vanhaezebrouck moet het dus weer met een man minder doen. “We hebben voor dit seizoen de keuze gemaakt voor een smalle kern. Kwaliteit boven kwantiteit. In de hoop dat we min of meer gespaard zouden blijven van blessureleed. Maar we hebben pech. Tissoudali viel uit, De Sart ook, Depoitre had last,... In onze omstandigheden komt dat telkens dubbel zo hard aan.”

Volledig scherm Hein Vanhaezebrouck. © Photo News

Zo hard zelfs dat AA Gent het op training bij momenten met amper twaalf spelers moest stellen. “Het is de Wet van Murphy. Als je zegt dat je het seizoen met minder spelers wil afwerken in de hoop dat zij fit zullen blijven, dan weet je gewoon dat er velen onverwachts zullen uitvallen. Of ik die keuze betreur? Neen, ik sta er nog altijd achter. Voor mij moet een club geen 25 transfers doen. Wij hebben dit jaar goede keuzes gemaakt qua transfers.”

In tegenstelling tot vorige week, toen Vanhaezebrouck twee keepers en géén jeugdspeler op de bank zette, zal dat nu wel het geval zijn. “Eén of twee beloftes zullen deel uitmaken van de wedstrijdselectie. We bekijken nog wie. Want het is gewoon niet simpel om ook daar iemand te vinden die klaar én fit is.”

AA Gent neemt het morgen op tegen Westerlo. “Een sleutelmatch”, beseft Vanhaezebrouck. “We blijven ambitieus en kijken naar boven. Maar tegelijk vormt er zich onder ons een peloton. We moeten ervoor zorgen dat we daar boven blijven. Als we verliezen in Westerlo, wordt de top vier héél moeilijk. Kijk, de komende twee matchen, tegen Westerlo en OH Leuven, worden erg belangrijk. Want we willen nadien met een goede uitgangspositie naar Club.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.