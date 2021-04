Hayen: “Logisch dat Emilio in underdogpositie kruipt, ik zou dat ook doen”

Waasland-Beveren heeft eindelijk nog eens alles in eigen handen. Het is al weken geleden dat dat nog het geval was. De wedstrijd tegen OH Leuven werd er -vooral door de tussenstanden in Club-Moeskroen- geen voor hartlijders. “Dat klopt”, aldus Nicky Hayen. “We beseffen ook dat we de favoriet zijn. Dat zijn de gevaarlijkste wedstrijden.” Emilio Ferrera wentelde zich in deze krant al in de underdogrol. “Ik heb het nog niet gelezen, maar ik zou in zijn plaats ook alle druk bij de favoriet leggen.” Hét gevaar in zo’n wedstrijden is onderschatting, maar met Leonardo Bertone heeft Hayen een ervaringsdeskundige in de rangen. Bertone werd vorig seizoen zélf met FC Thun uit de Zwitserse Super League gewipt door een tweedeklasser. “Dat heb ik ook van hem vernomen. Zo’n speler in de rangen hebben is belangrijk om actief die onderschatting eruit te halen. We hebben nu zoveel moeite gedaan voor deze twee wedstrijden. We mogen alles waar we in 34 wedstrijden voor gewerkt hebben nu niet nonchalant weggooien.”