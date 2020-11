Hairemans loodst Mechelen met goal en prachtige assist voorbij Zulte Waregem

Met dezelfde elf als twee weken geleden op Cercle Brugge ging Francky Dury op zoek naar een nieuwe driepunter en naar aansluiting met de top van de rechterkolom. Wouter Vrancken kon in extremis toch Rob Schoofs en Joachim Van Damme aan de aftrap brengen, maar miste met De Camargo, Defour en Engvall nogal wat kwaliteit in zijn team.

Op een moeilijk bespeelbaar veld, dat zwaar te lijden had gekregen van de overvloedige regenval in de voormiddag, raakte Zulte Waregem al helemaal niet in de buurt van Gaëtan Coucke. Van Hecke en Bruno deden wel verwoede inspanningen maar hadden niet dezelfde impact op het spel als in Brugge, en Tomas Chory zat goed in de greep van Vanlerberghe en Voet.