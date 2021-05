Had Bezus rood moeten krijgen? KV Mechelen woedend op arbitrage: “Dit is onbegrijpelijk”

Belgisch VoetbalKV Mechelen reageerde na de nederlaag tegen AA Gent ontstemd over de wedstrijdleiding. Volgens hen had Roman Bezus rood moeten krijgen voor natrappen. “Waar zat de VAR?”

“Teleurstelling én boosheid”, baalde Vanlerberghe. “We moeten een halve match tegen tien spelen. Het is onbegrijpelijk dat natrappen niet bestraft wordt met rood. Dat kan ik niet snappen. Bezus trapt gewoon na op mij. Ik weet niet wat ze bij de VAR doen, maar dit snap ik echt niet.”

“Of ik de beelden al heb gezien? Die moet ik niet zien. Hij stak zijn been uit. De scheids zei dat hij aan het vallen was, maar dat doe je niet met een gestrekt been. Ik kan niet begrijpen dat er in zo’n belangrijke match zo’n slechte beslissingen worden genomen. Dat gaat er bij mij niet in. Anders speelden we een helft tegen tien en krijgen we een andere match. Ik mag het misschien niet zeggen, maar als wij zoiets doen, krijgen we rood. Na de rust kwam de ref het veld op en kwam hij zeggen dat het geen rood was. (cynisch) Blijkbaar ken ik er dan niets van.”

Jordi Vanlerberghe in duel met Roman Bezus

“Ik kan niet begrijpen dat er zelfs niet naar die fase wordt gekeken”

De frustraties bij Vanlerberghe liepen hoog op. “Gent is een toploeg die zich heeft verlaagd naar tijdrekken. En de ref greep gewoon niet in. Je moet van ons verwachten dat we professionals zijn, maar dat mogen we van de arbitrage toch ook verwachten? Ik kan niet begrijpen dat er zelfs niet naar die fase wordt gekeken.”

Wouter Vrancken trad zijn speler bij. “Dit was natrappen, toch? Eigenlijk moesten we tegen tien staan. Ik heb de beelden net gezien. Bezus strekt zijn been op het moment dat Jordi erover komt. En hij doet meteen daarna teken van ‘neen’. Dan weet je hoe laat het is.”

Maar bij KV Mechelen moest men ook toegeven dat het niet hun beste match was. Van fris combinatievoetbal, nochtans hét Mechelse handelsmerk dit seizoen, was geen sprake. “De ploeg zat op z’n tandvlees. We misten enkele jongens en er trainden er de voorbije dagen met pijn. Maar da’s geen excuus. We slikten te gemakkelijk tegengoals. De teleurstelling is groot. We blijven met lege handen achter.”