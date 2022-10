Groen wil verder snoeien in fiscale voordelen voetbal, Pro League-CEO Lorin Parys: “Potentiële impact is enorm”

De Hoge Raad van Financiën berekende vorig jaar dat het de wetgeving over de bedrijfsvoorheffing de staatskas 111 miljoen per jaar kostte. Daarbij nam het voetbal 100 miljoen euro voor zijn rekening. De geplande grondige hervorming door minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V) werd op het einde van het jaar fel afgezwakt. Voortaan mochten de clubs in plaats van 80 procent bedrijfsvoorheffing nog 75 procent niet doorstorten. Een ingreep die zo’n 10 miljoen euro moest opleveren.

Van Peteghem zei toen dat in de begrotingscontrole in maart 2022 er verder over zou onderhandeld worden. Mede onder druk van meerderheidspartij MR van Georges-Louis Bouchez gebeurde dat niet.

Groen/Ecolo probeert de discussie nieuw leven in te blazen. Kamerleden Dieter Van Besien en Gilles Vanden Burre hebben een nieuw wetsvoorstel ingediend. Zij willen een plafond op de vrijstelling van de doorstorting van de bedrijfsvoorheffing, omdat op dit moment vooral de grotere clubs profiteren van de regeling.

Van Besien en Vanden Burre willen een geleidelijk plafond invoeren dat steeds lager ligt. In 2024 nog 12 miljoen, en dan een daling van 2 miljoen euro per jaar, tot een plafond van 4 miljoen in 2028. Dan spelen er normaal 16 ploegen in eerste klasse, die samen een fiscaal voordeel van maximum 54 miljoen zouden kunnen krijgen. Op dit moment is er geen plafond en bestaat er een fiscaal voordeel van zo'n 90 miljoen euro voor heel het voetbal.

Volgens het wetsvoorstel moeten clubs ook aantonen dat honderd procent van de som ze vrijgesteld willen zien van de bedrijfsvoorheffing in het daaropvolgende jaar heeft geïnvesteerd in opleidingssteun. Daarnaast wil Groen/Ecolo een maximale vrijstelling van 2 miljoen euro voor investeringen in infrastructuur.

Lorin Parys, CEO van de Pro League, werd niet geraadpleegd bij de uitwerking van het wetsvoorstel. “We denken mee, nemen onze verantwoordelijkheid en komen met doordachte voorstellen. Jammer dat we niet eens even gecontacteerd of geconsulteerd zijn door de auteurs van dit voorstel, een voorstel waarvan de negatieve impact op onze sport en bedrijfsvoering potentieel enorm is. En dat naast de al besliste hervorming van de bedrijfsvoorheffing, de meer dan 50 miljoen euro extra sociale zekerheid die we dit jaar betalen, de hervorming van het vakantiegeld en de mogelijke totale reclameban voor kansspeloperatoren, om maar enkel zaken te noemen.”

“Het is bijzonder dat een regeringspartij alweer met een ander voorstel komt, aangezien we al een tijdje overleg hebben met de diensten van Minister van Petegem, de voogdijminister in deze materie. We zitten dus graag samen voor een globaal plan om ons voetbal te versterken en dat met alle overheden, maar het is niet eenvoudig de bomen te blijven zien door het bos van ballonnetjes. En net nu een paar van onze clubs Europees overwinteren is het een vreemd signaal om de concurrentiekracht van onze clubs te verzwakken.”