Gouden zaak voor Beerschot: Holzhauser verlengt contract op ‘t Kiel tot 2023

Nadat Holzhauser in de zomer van 2019 neerstreek op het Kiel groeide hij uit tot dé draaischijf van de ploeg. De 27-jarige Oostenrijker was in het Beerschotshirt al goed voor 17 competitiegoals en 16 assists. Op die manier had Holzhauser een voet in 46 procent van alle doelpunten die Beerschot in de voorbije vijftien maanden maakte. Sinds de promotie naar 1A is Holzhauser helemáál trefzeker. In de huidige competitie schoot hij al tien keer raak. Tussendoor werd de man met de fluwelen trap in de linkervoet ook international én tegenwoordig wordt hij meer en meer genoemd als kandidaat voor de Gouden Schoen.