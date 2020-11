Gouden zaak voor Beerschot: Holzhauser verlengt contract op ‘t Kiel tot 2023, maar kan ook makkelijk weg

BeerschotNa weken van onderhandelen is de kogel door de kerk: Raphael Holzhauser (27) verlengt zijn aflopende contract bij Beerschot tot 2023. De Oostenrijkse smaakmaker gaat een slordige 700.000 euro per jaar verdienen en wordt zo veruit de bestbetaalde speler op het Kiel, maar... hij kan wel vertrekken voor een gelimiteerde transfersom.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.

Met zijn tien doelpunten en acht assists is Raphael Holzhauser momenteel één van dé figuren in de Jupiler Pro League. De man met de heerlijke trap in de linkervoet werd recent zelfs voor het eerst opgeroepen voor de nationale ploeg van Oostenrijk. Bovendien wordt zijn naam alsmaar vaker genoemd als kandidaat Gouden Schoen. Neem daarbij dat Holzhausers oorspronkelijke contract bij Beerschot komende zomer afliep en u kan zich voorstellen dat ‘Rapha’ voor verschillende clubs een interessant transfertarget was geworden. Zo hebben meerdere (buitenlandse) ploegen zich in de afgelopen periode bij Beerschot gemeld.

Maar Beerschot deed een fameuze inspanning om Holzhauser aan boord te houden, mét succes dus. De middenvelder was op het Kiel al één van de grootverdieners en na het tekenen van zijn nieuwe verbintenis is hij veruit de bestbetaalde speler uit de paars-witte kern. Volgens onze info zou Holzhauser alles bij mekaar ongeveer 700.000 euro op jaarbasis kunnen incasseren.

Volledig scherm © BELGA

Keuze van het hart

Los van het financiële aspect voelt Holzhauser zich ook oprecht gelukkig bij Beerschot. “Ik voel me hier goed en gerespecteerd. Dit is een keuze van het hart”, zei Holzhauser in een eerste, korte reactie op de clubwebsite. De ex-speler van VFB Stuttgart, Augsburg, Austria Wenen en Grasshopper Zürich beseft ook dat Beerschots spel helemaal op hem is afgesteld en dat dit elders wellicht niet zo evident is. Los daarvan voelt hij zich prima in zijn sas in Antwerpen.

Betekent dit dat de supporters van Beerschot in de komende twee en een half jaar helemáál op beide oren mogen slapen? Dat nu ook weer niet, want in de wandelgangen valt te horen dat er een ontsnappingsclausule in de nieuwe verbintenis staat. Indien er zich de komende maanden een geïnteresseerde club zou melden, kan Holzhauser weg voor een vooraf afgesproken prijs. Volgens de gespecialiseerde website transfermarkt.com bedraagt Holzhausers huidige marktwaarde 2,3 miljoen euro. Het laat zich raden dat de afkoopsom van dezelfde grootorde is.

Volledig scherm © Photo News