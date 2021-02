Glen De Boeck stelt zich kandidaat om assistent van Kompany te worden: “Er valt meer uit dit Anderlecht te halen”

Belgisch voetbalAnderlecht - KV Kortrijk, dan denken wij aan Glen De Boeck (49). Jammer genoeg voor hem zijn er weinig clubleiders die dat dezer dagen doen. Wat De Boeck rest, is analyseren, babbelen en nadenken – het spelletje laat hem niet los. Toch wil hij graag weer aan de slag: De Boeck diende een kandidatuur in om Nicolas Frutos op te volgen als assistent van Vincent Kompany. “Anderlecht voetbalt verticaal, maar in de verkeerde richting.”